華碩新款ROG Phone現身中國工信部認證文件 背蓋確定可顯示客製化點陣圖像

近期有不少傳聞出現的新款ROG Phone，目前已經在中國工信部認證文件曝光完整外觀，其中更確定背蓋採用類似ROG Zephyrus G14上蓋Anime Matrix燈組設計，將透過可程式化背光mini LED燈組呈現不同客製化點狀圖像內容。

另外，機身側面也能清楚看見新增加的獨立紅色按鍵，但不確定是否類似黑鯊手機搭載的遊戲模式快速啟用鍵，或是可能比照新款ROG遊戲筆電搭載的Key Stone功能設定。

而在背蓋設計上也能清楚看見標示Tencent Games字樣，藉此顯示與騰訊遊戲合作關係。

依照先前傳聞，新款ROG Phone可能跳過數字「4」命名方式，將會直接以ROG Phone 5為稱，並且採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，預期採用尺寸達6.78吋的OLED顯示螢幕，並且以極窄邊框形式打造，電池容量則增加至6000mAh，並且加入有線快充技術，將由華碩提供60W或65W快充充電器。

從先前預告內容出現的白羊座星象排列顯示，或許意味新款ROG Phone將以希臘神話「Aries」作為產品代號，藉此呼應本身旗艦遊戲手機定位。另外，從牡羊座對應月份介於3月至4月間，意味華碩今年將會以更快時間推出新款ROG Phone。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》