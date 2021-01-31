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認為遭抹黑 小米向美國政府提訴

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前被美國軍方指控與中國軍方有關聯，並且被列入不建議投資清單內，造成小米被認為將面臨與華為相同命運，可能會進一步被列入美國技術出口禁止名單內，導致小米投資受影響情況，小米稍早透過美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，要求美國政府撤除相關說法。

在小米提出訴訟中，同時也將美國國防部部長Lloyd Austin及財政部部長Janet Yellen列為被告，並且再次強調小米並非中國軍方所有，同時也與中國軍方沒有任何關聯，單純只是一間民間企業。

由於美國軍方將小米在內9間中國企業列為與中國軍方有關，因此不建議向這些企業進行投資，造成美國投資者必須依照美國投資禁令在11月之前剝離相關持股，造成小米股價因此大受影響。

由於美國資產管理公司貝萊德集團 (BlackRock)、基金管理公司先鋒集團 (Vanguard Group)、道富銀行 (State Street Bank and Trust Company)，以及Qualcomm均為小米主要投資者，因此在美國投資禁令影響下，顯然必須被迫拋棄對小米投資股權。

不過，小米日前更強調正與Google合作基於Android 11的MIUI 12.5作業系統介面，並且由Google確認雙方仍維持深度合作，因此並未像華為受到美國技術出口禁令影響，依然可從Google端取得GMS服務授權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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