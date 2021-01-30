小米11國際版確定2月8日揭曉 台灣也將引進銷售

小米證實，將會在格林威治標準時間2月8日晚間8點正式揭曉小米11國際版上市消息，同時也確認將搭載基於Android 11的MIUI 12.5版本，另外更在稍早前確認將會繼續使用Google授權GMS服務。

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硬體規格方面，小米11採用2K+ (3200×1440)解析度設計的6.81吋四面曲面全尺寸AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率，同時也對應1500 nits亮度表現，並且對應JNCD 0.38色彩精準表現，更搭配小米自行研發的色彩校準演算法，讓螢幕顯色效果更準確。

此外，小米11也跟進採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃保護螢幕，先前已經率先用於三星推出的高階旗艦手機Galaxy Note 20系列，機身則維持8.06mm厚度與196公克重量，手機採用螢幕下指紋辨識方式解鎖，並且加入可量測心率設計。

除了搭載Snapdragon 888處理器，小米11更搭載對應3200MHz運作時脈的LPDDR5記憶體，以及UFS 3.1儲存元件，搭配VC液冷立體散熱系統，藉此確保處理器效能可完整發揮。

至於相機設計部分，則是在主相機採用1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配使用1/1.33吋感光元件、支援光學防震，以及4組像素合併拍攝功能，另外則搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭，而前方以開孔形式配置的視訊鏡頭則是2000萬畫素。

其他部分，則包含搭載Harman Kardon調校的立體聲擴音喇叭，並且支援智慧場景識別，依照不同環境調整最佳聲音輸出效果，另外也支援同時與連組藍牙耳機連結，以及包含紅外線遙控器模擬功能、雙頻GPS設計與多功能NFC設計，讓使用者依然可以銜接過往小米手機使用體驗。

作業系統則搭載基於Android 11的全新MIUI 12.5操作介面，除了取得Google GMS服務授權，更能讓Android與Windows作業系統無縫連動的MIUI+介面。

預計在全球市場推出國際版之外，小米11預期也會在台灣市場推出，相關消息更透露目前已經由電信業者進行系統相容測試，預計很快就會在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》