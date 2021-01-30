小米展示「遠距離」無線充電技術 這些原因卻讓它難以普及使用

相較目前主流仍以極近距感應的無線充電技術，透過無線電波發射充電能量，並且能以較長距離充電的設計，其實已經有不少技術提出，但始終無法普及應用的原因除了充電功率相對較低，同時依然會有容易被干擾、阻隔等影響。

不過，小米稍早公布技術，則表示可在數公尺距離內，透過5組相位干涉天線，以及144組天線構成相位控制陣列，藉此將被充電目標物 (例如手機)進行毫秒誤差等級的空間定位，並且透過波束成形技術，以功率相對較高的毫米波向手機發送訊號電波，藉此實現最高可達5W的充電效果。

小米並未說明此項技術是否能與既有Qi無線充電規格相容，但如果從必須配合特規形式設計來看，理論上在被充電端物品應該也是需要加入特規設計的電力接收設計。

以實際展示來看，小米表示已經可以實現在一般客廳範圍內進行不受限制的無線充電效果，包含將被充電的手機隨意拿動，並且不受物品遮擋干擾，甚至也能同時針對多款裝置進行充電。

在此項技術中，小米表示持有多達17種技術專利，同時未來也計畫應用在手機與更多物聯網裝置相關物品，但目前暫時還沒有具體讓此項技術量產計畫，主要還是作技術展示居多。

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