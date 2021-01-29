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買蘋果藍芽耳機該保Apple Care嗎？內行人分析：超推

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友上網詢問購買藍芽耳機是否該保Apple Care？引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
近日一名網友上網詢問購買藍芽耳機是否該保Apple Care？引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

3C配件推陳出新的速度飛快，藍牙耳機自上市以來，普及率節節攀升，許多人在購買手機時，會順道購入新款耳機等配件輔助。其中，蘋果的AirPods產品自推出以來，市占率名列前茅，然而近日一名網友以標題「AirPods Pro該不該加保Apple Care」發文討論，引發網友熱議。

一名網友在網路論壇PTT IOS版發文指出，去年AirPods Pro產品終於問世，各大店面都有現貨供應，但因電子產品都有保固問題，所以考慮是否要幫AirPods Pro該加保Apple Care？

該名網友也提出幾項做法，

1.不用加保，一兩年後電力衰退再換新世代的耳機。

2.不用加保，這次Pro應該有改善電力問題。

3.加保，一年後再用900元換電池送修。

她並補充AirPods Pro 加保Apple Care的價錢為1000元。

此文一出，許多網友紛紛留言推薦加保，「我就是有買，官網寫更換電池是免錢，等於7990+1000，可以用兩年，換完電池再撐一年，三年來看9000元其實不太貴」、「7990+1000就保用兩年以上，其實不算貴」、「我一代可以從2016用到2019才壞，我覺得很夠了」、「加保後2年內電池衰退應該是不用自己出錢，官網有寫」、「買一副+Apple Care可用三年，一年三千，以方便程度來說真的還不錯」、「延長保固至兩年，兩次自費900意外更換，保費1000，我覺得蠻划算的」。

但也有網友認為不用購買，之後直接換新的即可，「我是不保啦，電池差不多了，新的也出來了，直接買新一代的」、「我應該是不會買，到時候壞就直接買新的吧」、「用個兩三年就想換新款了，不如不保省1000買下一代或下下代」、「事實上衰退期其實新款就出了，維修也沒有什麼必要」。

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