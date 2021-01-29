LINE隱私權中心網站啟用 提升個資管控透明度

為響應1月28日國際資料隱私日，並提升個人資料控管透明度、加強保障用戶權益，通訊軟體LINE今天宣布正式啟用「LINE隱私權中心」網站，提供用戶更淺顯易懂的資訊。

在不變動任何法律權利義務前提下，LINE調整隱私權政策的文字，以更透明、更易理解的方式說明LINE如何管理個人資料。重新設計編排過的LINE隱私權政策網站，更清楚列出章節項目，讓用戶更容易找到需要的資訊。

LINE於2011年6月以通訊軟體起家，至今已發展成每天頻繁使用的全球性溝通平台。隨著開通的服務越來越多，資訊規模與多樣性也同步遞增，LINE認為有必要加強投入資訊安全管理。

LINE也強調，作為擁有超過1.67億用戶，且橫跨日本、台灣、泰國與印尼4大市場的重要通訊平台，LINE已將用戶的隱私保護措施與加強個人資料管理安全放在公司治理的第一順位。

國際資料隱私日是國際性活動，2008年由美國與加拿大首次發起，前身為歐洲資料保護日。活動探討主題聚焦於隱私權的尊重、資料保護與建立信任，旨在促成資訊隱私與保護的相關意識與對話。