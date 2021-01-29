快訊

GameStop美股之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

男子上海回國剛隔離期滿 入住北市他間旅館卻離奇身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE隱私權中心網站啟用 提升個資管控透明度

中央社 / 台北29日電

為響應1月28日國際資料隱私日，並提升個人資料控管透明度、加強保障用戶權益，通訊軟體LINE今天宣布正式啟用「LINE隱私權中心」網站，提供用戶更淺顯易懂的資訊。

在不變動任何法律權利義務前提下，LINE調整隱私權政策的文字，以更透明、更易理解的方式說明LINE如何管理個人資料。重新設計編排過的LINE隱私權政策網站，更清楚列出章節項目，讓用戶更容易找到需要的資訊。

LINE於2011年6月以通訊軟體起家，至今已發展成每天頻繁使用的全球性溝通平台。隨著開通的服務越來越多，資訊規模與多樣性也同步遞增，LINE認為有必要加強投入資訊安全管理。

LINE也強調，作為擁有超過1.67億用戶，且橫跨日本、台灣、泰國與印尼4大市場的重要通訊平台，LINE已將用戶的隱私保護措施與加強個人資料管理安全放在公司治理的第一順位。

國際資料隱私日是國際性活動，2008年由美國與加拿大首次發起，前身為歐洲資料保護日。活動探討主題聚焦於隱私權的尊重、資料保護與建立信任，旨在促成資訊隱私與保護的相關意識與對話。

LINE 軟體

延伸閱讀

星巴克推咖啡訂閱服務 一次可訂20杯、限30天內兌換

聽聞黃芳彥死訊 陳昭姿震驚：前幾天才用LINE聯繫

黃芳彥之死 「特偵一班」LINE群組騷動了

零接觸拜年正夯 全民LINE起酒駕「醉」後防線

相關新聞

LINE隱私權中心網站啟用 提升個資管控透明度

為響應1月28日國際資料隱私日，並提升個人資料控管透明度、加強保障用戶權益，通訊軟體LINE今天宣布正式啟用「LINE隱...

Nokia神秘5G新機QUICKSILVER現身跑分網站！搭載高通S480及6GB RAM

HMD Global 將在 2021 年推出 5G 新機？稍早跑分平台 Geekbench 傳出一款代號「Quicksilver」的神秘手機，雖然跑分成績看起來不高，但跑分內容透露這款新機將會搭載 1.8GHz 、8 核心處理器及 6GB RAM。

蘋果單季營收首次破千億美元紀錄 目前iPhone啟用數量超過10億台

蘋果稍早公布2021財年第一季財報結果，其中不僅在營收達成1114.39億美元，首度達成千億美元規模營收紀錄，更比去年同期呈現雙位數以上成長，約增加21%，而淨利部分則是287.55億美元，相比去年同期也成長約29%。

台灣大5G用戶數突破50萬 春節服務不打烊

台灣大哥大（3045）自去年7月推出5G之後，積極建設3.5GHz高速基站，除了達成真5G涵蓋率領先業界的目標，5G用戶...

三星S21 5G旗艦系列熱銷！取貨首日星粉搶先機

三星日前推出Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列，以卓越效能、專業相機鏡頭及時尚唯美設計，在台掀起預購熱潮...

三星Galaxy S21預購取貨 估銷量較S20成長兩成

三星電子日前發表Galaxy S21 5G旗艦系列後，今（27）日開放預購消費者優先取貨，並採波段式預約交機，優先取貨首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。