蘋果釋出以iPhone 12 Pro Max拍攝的奇幻賀歲片《阿年》

近期對外預告後，蘋果今日 (1/29)正式公布以iPhone 12 Pro Max拍攝，並且由2020金球獎提名最佳外語片《別告訴她》導演王子逸帶領，攜手好萊塢原班製作團隊，並且與蘋果一同合作打造奇幻賀歲片《阿年》，讓觀眾重新認識傳說中的那個「年」。

《阿年》的創作靈感源於中國古老的新年傳說，主角阿婷是一個徘徊在奇幻和現實世界的小女孩，是一個天不怕地不怕又愛問「為什麼」的孩子，偶然間在山上找到了被人誤解多年的年獸，並且和它一起經歷了一段感人的成長故事。

在過去的傳說中，「年獸」象徵著人們對未知的恐懼，因此在影片中，小女孩阿婷的父母對孩子灌輸「年獸」恐懼，就像投射著傳統一代的家長心態：外面的世界到處是未知，會不會真的有像「年獸」一樣的怪物在等她？

不過，王子逸則是拋出「為什麼我們要怕年獸？」的觀點，顛覆過往「年獸」在典故及人們心中固有形象，同時也解開了人們內心被恐懼束縛的枷鎖。

在王子逸的詮釋中，「年獸」其實象徵著對未知的好奇心和想象力，因此也賦予年獸如家人般的名字—「阿年」，並且透過折射對當下現實世界的反思。

而在鏡頭背後的《阿年》，講述的是專業電影人對於電影拍攝的試驗，透過創新拍攝工具重新講述一個古老的傳說故事，並且從各種各樣的新奇拍法，結合iPhone 12 Pro Max攝影功能，並且詳解如何用iPhone拍出一部電影大片。

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