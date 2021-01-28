蘋果單季營收首次破千億美元紀錄 目前iPhone啟用數量超過10億台

蘋果稍早公布2021財年第一季財報結果，其中不僅在營收達成1114.39億美元，首度達成千億美元規模營收紀錄，更比去年同期呈現雙位數以上成長，約增加21%，而淨利部分則是287.55億美元，相比去年同期也成長約29%。

依照蘋果執行長Tim Cook表示，目前在全球地區的蘋果裝置啟用數量已經超過16.5億台，其中iPhone啟用數量更累積超過10億台，相比去年同期累積數量為9億台，約在一年時間內累積成長超過1億台的啟用量。

同時，Tim Cook更說明，此次在大中華地區營收達213.13億美元，相比去年同期有高達57%成長幅度，同時在中國境內城市銷售前三名的手機產品中，iPhone機種就佔了兩個名額，其中在升級換新機種更創歷史新高。

而除了從既有iPhone機種升級，不少用戶更是從Android機種更換使用iPhone。不過，蘋果方面並未透露具體數字細節。

另外，Tim Cook也證實包含iPhone 12 Pro、Mac與iPad機種目前均受到半導體等關鍵零件供貨影響，因此在整體出貨量相對受到限制。

對於去年相對較晚開放銷售iPhone新機，Tim Cook則認為接下來將會有更多換機需求，因此預期會有更多iPhone銷售成長動能表現。

在各地區營收表現部分，美洲地區依然成為蘋果最大營收來源，在第一季內營收達463.10億美元，歐洲地區營收則達273.06億美元，大中華地區則成為目前蘋果第三大營收市場，營收達213.13億美元，而日本地區營收則達82.85億美元，亞太地區營收則達82.25億美元。

整體來看，確實因為iPhone 12系列在去年相對較晚上市，加上區分兩階段上市銷售，並且增加iPhone 12 mini吸引更多對小尺寸機種有需求的用戶選購，因此在各地區的營收表現均有顯著成長。

至於以各個產品營收表現來看，iPhone機種營收達655.97億美元，Mac機種營收達86.75億美元，iPad機種營收為84.35億美元，而包含Apple Watch、HomePod等產品營收則達129.71億美元，服務部分營收則達157.61億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》