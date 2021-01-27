蘋果研發iPhone天線縫隙隱藏技術：消除難看白帶

當年 iPhone 6 推出時讓不少用戶不能接受的一點，就是金屬機身背面的白帶天線設計。雖然確保了收訊問題，但也喪失了一體感。美國 Apple 公司正在探索一種新的材料工藝，可以讓這些天線條白帶消失不見。

連續填充表面的多部件電子設備外殼

在美國專利和商標局週二授予 Apple 的一項名為 「具有連續填充表面的多部件電子設備外殼 」的專利中，Apple 是一種拼接工藝，儘管依然需要用到塑料，但藉助雙層油墨沉積著色後，拼接痕跡將不可見，從而巧妙地將天線條帶和機身金屬或者玻璃等融為一體。兩部分外殼的電磁優勢，但生產方式使其看起來像一個單一的部分。

Apple 此即主外殼的大部分有一個需要填充的空隙部分，第二個外殼部分來填充該部分。簡而言之，Apple 讓連接點處沉積一層油墨，將其完全遮蓋住，又不會讓金屬干擾訊號收發。

蘋果產品主外殼可以繼續用金屬製成，但第二部分可以是不妨礙電磁波的非導電部件，如緻密塑料。第二外殼部分有可能由多層製成，包括為外觀或結構目的而選擇的外層。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》