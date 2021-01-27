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蘋果第三年配合農曆新年拍短片 「阿年」宣傳iPhone拍攝實力

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左：2021年度新春短片《阿年》預告，右為導演王子逸
▲左：2021年度新春短片《阿年》預告，右為導演王子逸

蘋果稍早透過微信公眾號發出預告，將在1月29日推出2021年度新春短片《阿年》，並且強調是以iPhone 12 Pro Max拍攝。

同時，短片內容是以《別告訴她》獲得2020金球獎提名最佳外語片的導演王子逸帶領拍攝，內容則是以中國民間傳說的「年獸」為主題，蘋果在此次預告也釋出30秒預告內容，預計在1月29日公布完整影片。

在此之前，蘋果已經在2018年以《三分鐘》、2019年以《一個桶》，以及在2020年由周迅演出的《女兒》，分別詮釋藉由iPhone機種拍攝影片所成呈現效果。

尤其去年推出的iPhone 12 Pro Max強調加入支援拍攝Dolby Vision HDR影片，甚至可以直接在手機上編修Dolby Vision HDR影片內容，並且支援4K 60 fps與10位元HDR內容，此次釋出的《阿年》30秒預告片也能看見許多在暗部拍攝場景，顯然也將藉此凸顯iPhone 12 Pro Max提升拍攝成像效果。

除了藉由貼近中國農曆年節氣氛宣傳旗下iPhone產品，蘋果近年也依然著重在中國市場發展佈局，例如不久前針對迎接農曆新年地區推出AirPods Pro牛年限量款，而過去也曾以金紅搭配Apple Watch迎接農曆春節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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