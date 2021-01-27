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Motorola Edge S率先搭載Snapdragon 870 可自拍15秒量測心率

聯合新聞網 / 楊又肇

先前就預告將推出率先搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器的Edge S，Motorola稍早也終於正式公布此款新機細節。

從外觀來看，其實Edge S與去年推出的Motorola One 5G頗為相似，一樣採用左上角兩組開孔設計螢幕，以及背後採矩形四組鏡頭排列的主相機模組設計，但LED補光燈設計則有些不同，而機身同樣維持側面指紋辨識器設計，電池一樣採用5000mAh設計，並且支援20W有線快充。

而處理器則如先前預告採用Snapdragon 870，並且配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量規格，另外螢幕則採6.7吋、Full HD+解析度與21:9顯示比例設計，畫面更新率則支援90Hz，更支援DCI-P3廣色域與HDR10顯示效果。

視訊鏡頭則採用1600萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，並且加入可透過自拍15秒量測心率的特殊功能。主相機模組則包含6400萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，另外則配置一組ToF鏡頭。

而在使用功能部分，更加入基於MYUI系統且名為Ready For的多螢幕協同使用功能，讓使用者能配合大尺寸螢幕使用手機內容或功能。

Edge S預計從即日起開放中國市場預購，建議售價則從人民幣1999元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Motorola

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