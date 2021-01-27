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非手機用途！作為「高速連網裝置」的Xperia PRO終於在美國上市

聯合新聞網 / 楊又肇

除了全新全片幅無反旗艦機種α1Sony也如先前傳聞宣布在美國市場正式推出Xperia PRO，預計以高達2500美元價格上市。

至於在硬體規格方面，預計在美國市場推出的Xperia PRO，依然維持去年公布設計，仍採用與Xperia 1 II相同硬體規格與Qualcomm Snapdragon 865處理器，主要藉由內建HDMI連接埠作為相機或攝影機外接顯示器，並且可透過支援毫米波的5G網路連接能力，將器材所拍攝影像以高速網路進行直播，或是更快傳遞給後製團隊接手處理影像內容。

如先前Sony說明，Xperia PRO的產品定位並非作為手機用途，而是作為可讓各類裝置連接5G網路，並且可藉其快速傳輸檔案內容的連接裝置，因此自然也不能用一般手機定價模式看待。

只是在接下來有更多裝置也預期會搭載毫米波連接功能，Sony推出Xperia PRO的優勢能否持續吸引內容創作市場需求青睞，或許還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony

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