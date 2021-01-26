iPhone在台市占率超高 網狂讚「3優點」：難怪安卓戰不贏

iPhone手機為何能長期受到多數消費者喜愛？一名網友在PTT資訊板發文問到，「為何蘋果至今仍能拿下54.3%市占率？且又以女性為大宗？」他表示，多數人只買iPhone 12，可是鏡頭只有超廣角和廣角，128GB規格還要28,500元；反觀SAMSUNG日前推出的S21手機，同為128GB規格卻只要25,900元，而且還多了一顆望遠鏡頭，不禁好奇「為什麼iPhone這種賣法可以賣贏安卓？」

文章曝光後，底下留言蓋起高樓，多數人坦言身邊真的一堆人拿iPhone，「如果看身邊的人，我以為iPhone市佔有8成」、「補習班裡面除了我是三星，其他都拿iPhone」、「去年底要換手機，一堆朋友建議我跳蘋果」、「朋友都用iPhone，都說用了回不去」。

網友們也留言回覆原PO疑問，留言歸納出3大特點，多數網友們認為會買iPhone的人是因為喜愛品牌形象，「因為它是iPhone，結案」、「成功的品牌形象和粉絲的不離不棄」、「我女生，真的會因為蘋果美，看起來比較潮，還有能換很多美美手機殼而想用」、「對多數拿蘋果的女生來說，蘋果手機類似一種精品～」。

其二，多數網友們認為iPhone等於品質保證，有網友指出，「穩定性有差，我用iPhone 1代跳5，再跳8，安卓機根本撐不了那麼久」、「我6S PLUS到現在還很順，最新作業系統也支援，安卓有哪支能出來戰？」、「Apple生態系是安卓搞不來的，介面的流暢度也是」、「蘋果的售後很強啊，買個安卓出事還要玩通路商的規則，這價錢我幹嘛不買iPhone算了」。

第三則是使用習慣，網友們留言指出多數人的使用習慣難以改變，「用安卓的話，只要換一個牌子，父母就會問什麼功能在哪裡」、「我就真的買小米給父母過，光是App圖示不一樣，他們就有點混亂了」、「換機超麻煩好嗎？從頭到尾用安卓，但是換一個品牌就換一個介面，這可能真的是致命傷」。