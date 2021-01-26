果粉換機沒充電器該怎麼買？PD、QC快充規格有別 原廠副廠又要怎麼選？

去年 iPhone 12全系列不再隨盒附贈充電頭，果粉們換新手機之際，還得多買一顆支援 USB PD 規格的 USB-C 充電器才能享有快充效率。然而，不少消費者走進賣場後，會發現坊間的充電頭選擇琳琅滿目，除了原廠貨之外，副廠所推出的 USB 或 USB-C 充電器種類也多不可數。

充電器要注意的規格與眉眉角角實在不少，像是額定功率（瓦特W）數字越高就一定代表充電速度越快嗎？如果想要擁有便捷的快充功能，要留意哪些細節？或是不想額外購買，可以沿用現有的充電頭來為新機充電嗎？本期 PChome 將依「使用舊有充電器」、「另購原廠高功率電源轉接器」和「尋求副廠 USB-C 充電器」三大情境，為蘋果使用者解答關於 USB充電器的疑難雜症。

情境一：省一筆是一筆，沿用手邊舊有USB充電頭

因應今年蘋果以「節能減碳」為理由，全面將 iPhone 12新系列手機，拿掉隨盒附贈的充電器和 EarPods 有線耳機，僅附上 USB-C to Lightning 傳輸線，對於從未另購 USB-C 充電器的用戶，或是並非從 iPhone 11 Pro 機型升級的蘋果用戶而言，手邊大多僅有舊型的 USB-A to Lightning 和5W慢充頭，這時必須在入手新機之際，一併購買支援 USB PD 協議的 USB-C 充電器才能享有手機的快充效率。

相對的，若你是輕度用戶且不強求快充速度，或是不急於一時購買 USB-C 充電器，其實仍可沿用舊型 USB充電頭，只不過在充電效率和使用體驗上會與新型 USB-C 充電器形成差異。

Q1：那麼用iPad附贈的12W USB充電器，是否就可達到快充效率？

雖說更換至高功率的充電器確實可加快裝置的充電速度，過去許多人也會拿 iPad 隨附的12W USB充電頭為自己的 iPhone 充電，藉此達到縮短充電時間的效果，不過這邊所指，透過更換高額定功率充電器，來加成充電速度的方式，純粹僅能視作「相對快充」概念，並不代表 iPhone 所支援的 USB PD 快充技術，關於 iPhone 所搭載的 USB PD 快充，筆者將在後文加以說明。

藉由過去 iPad 隨附的12W USB充電頭為 iPhone 充電，雖然會縮短充電時間，不過充電效率仍不及20W PD快充頭。

Q2：拿他廠USB-C充電器為iPhone 12充電一樣能有快充嗎？

如果蘋果用戶們手邊剛好有一顆他廠的 USB-C 充電頭，那麼是否將它拿來搭配原廠附贈的 USB-C 對 Lightning 連接線，就能同樣達成快充效率？答案是不一定。一般來說，若要為 iPhone 實現快充，主要決定性因素有兩個：其一是使用 USB-C 對 Lightning 快充線、其二是連接「支援 USB PD」技術的 USB-C 快充頭才行，言下之意就是並非所有 USB-C 充電頭都支援 USB PD 快充規格，如果要使用蘋果完整的快充技術的話，最好使用原廠充電組合、通過原廠認證或是標示出支援 USB PD 快充字樣的充電組合。

若他廠 USB-C 充電器上有標示採用「USB Power Delivery」技術，才能為 iPhone 實現快充效率。

Q3：老用戶可沿用先前的5W USB充電頭為iPhone 12充電嗎？

答案是可以的，不過由於全新 iPhone 12系列所附贈的是 USB-C 對 Lightning 連接線，無法與舊款 USB充電頭相匹配，因此，若想沿用之前的5W USB豆腐頭，前提是必須留有 USB-A 對 Lightning 連接線才能續用舊配件來為 iPhone 新機充電，雖然可以省下一筆另購充電頭的費用，不過相較使用20W PD快充頭與5W慢充頭，裝置間的充電效率將形成天壤之別的差異。

經筆者實測 iPhone 12 Pro 充電速度的結果，在同樣為電力40%的基準條件下，使用蘋果原廠20W快充頭，搭配隨附的 USB-C 對 Lightning 連接線，充滿電約1小時35分鐘左右；反觀使用原廠5W充電頭，搭配 USB-A 對 Lightning 連接線，將裝置充飽電則需近2個半小時的時間。

使用原廠20W快充頭+ USB-C 對 Lightning 連接線為 iPhone 12 Pro 充電(上圖)，從電力40%到100%所需時間，可比5W充電頭(下圖)快約50分鐘。

Q4：決定充電速度的主要因素有哪些？

說到影響手機的充電速度的因素，那麼則得回到國、高中物理課所教的電流輸出原理來近一步講解，充電器的輸出電壓與電流強度資訊主要是由「伏特(V)」和「安培(A)」兩組數據構成，將伏特與安培數相乘即可得出充電器的「額定功率(W)」，一般常見的電源供應器所提供的輸出資訊多為「5V/1A」，額定功率為兩者相乘所得出的「5W」，因此，若要加快充電速度，最簡單的方式就是增大輸出的電壓或電流，舉例來說：先前 iPhone 11以下機種所提供的原廠充電器是 5V / 1A 規格，額定功率為5W，那麼如果改用 Asus ZenFone 7的 5V/3A電源供應器，額定功率增至為15W，理論上可適度提升充電速度。

雖然透過高功率的電源供應器可以加快充電速度，但建議使用原廠認證核准的充電器與充電線，以免功率過高超出手機負荷。

Q5：從何處辨識充電器的電流輸出？

以手機或平板所使用的電源供應器來說，在機身上皆會標註輸入和輸出的電流與電量，同時也會印上廠牌、型號、製造商、產地、和安全認證等資訊。單就台灣常見廠牌所提供的充電頭來看，輸入/入力(IN PUT)大多是「100~240V」與「50-60Hz」，即代表符合台灣插座所使用的「110V、60Hz」規範；而輸出/出力(OUT PUT)方面，則有安培數(A)與電壓(V)數值，安培數通常從1A到3A，電壓則是5V和9V居多。

承如前文所述，輸出數字的高低，對於充電的速度快慢會有關鍵性的影響。

情境二：花錢了事，添購原廠USB-C充電頭

如果曾經體驗過 iPhone PD 快充的威力，那麼筆者拍胸口保證，用過快充後基本上是回不去之前的5W慢充了，尤其此次 iPhone 12標榜能在30分鐘快充下，替設備充滿50%電力，充電效率的確增快許多，雖然這次購買 iPhone 12系列新機的消費者，需要額外加購原廠 USB-C 充電頭才能享有快充感受，不過事實上原廠也偷偷調降新款20W USB-C 充電器的售價，從以往一顆990元的售價，如今只要590元即可購得。而下文將為讀者介紹蘋果所支援的 USB PD 快充技術是什麼？並說明相比其他手機品牌的快充規格的不同之處。

Q1：現今常見的快充技術有哪些？

如上文提及，用戶在高功率充電器的輔助下，可以有限度地為裝置提升充電速度，不過除了從充電器著手之外，其實各手機大廠也從處理器下手或開發獨家技術，發展出相應的快速充電方式，實現手機的快充能力。舉例來說，高通就推出 QuickCharge 快充技術(簡稱QC)，讓搭載高通處理器的手機可以採用 QC快充技術；而聯發科發表的 Pump Express 快速充電技術，則適用於搭載聯發科處理器的手機使用；USB 聯盟也制定出 USB Power Delivery 快充規格，不只可應用在手機充電上，連大型的裝置如電腦、螢幕都可使用；另外，大陸廠商如華為則是開發了 SuperCharge 快充技術，針對搭載麒麟處理器的機種可以提供最高55W的充電規格；至於很早就開始發展快充技術的 OPPO，也歷經早期的 VOOC 閃充到升級版 SuperVOOC 超級閃充，可支援最高65W功率，號稱在15分鐘內充至60%以上的電量，是目前市面上最快的手機快充技術。

目前常見的快充技術，包含 QuickCharge、USB PD、SuperVOOC 超級閃充和 SuperCharge 等快充方式。

五大快充技術比一比

快充技術 開發商 最新版本 充電器最大功率 特色 Quick Charge 高通 QC4+ 27W 雙通道充電 智慧散熱 進階安全性 最新版支援PD標準 USB PD USB開發者聯盟 USB PD 3.0 100W 採用 USB-C 接口 支援裝置多(相機、 平板、筆電等) iPhone 快充標準 Pump Express 聯發科 Pump Express 3.0 未知 直接採用USB-Ｃ官方架構進行快充 適用搭載Helio P20處理器的手機 SuperVOOC OPPO SuperVOOC 2.0 65W 為目前最快的手機充電方案 只需35分鐘即可充滿電 SuperCharge 華為 SuperCharge 2.0 55W 適用搭載Kirin處理器的裝置

Q2：如何辨識PD快充線？

眾所周知，PD快速充電標準的基本架構是 USB-C 接口，但 USB-C 只是 USB 制式的一種接頭規格，並不表示採用 USB-C 接頭的線材就直接支援 PD快充，市面上大多數低價的 USB-C 線材，基本上都不具備 PD快速充電能力，購買時必須睜大眼睛看仔細。不過話說回來，消費者應如何判斷店頭販售的副廠 USB-C 充電線具備PD快充呢？最簡單直觀的方法就是，確認包裝上是否「標明支援PD(Power Delivery)快充技術」或通過「蘋果官方MFi認證」，當中 MFi 是 Made for iPhone、iPad、iPod 的縮寫，一般通過 MFi 認證的充電線則代表產品符合 Apple 安全性和系統支援性，所以 MFi 標示是必要的。

在蘋果官網上亦可單獨選購原廠 USB-C 對 Lightning 連接線。

再者，需確認充電線的「最大電流標示」，以一般 Micro USB 充電線來說，通常只要支援高於2.4A電流的線材，即可稱作快充線，不過若是 USB-C 充電線，則需要支援到3A或5A才屬於快充線。此外，筆者也要補充一點，手機充電速度的快慢可能跟充電線的長度有關，理論上，充電線越短、電阻就越小，電量的損失較低；反之，充電線長度越長、阻抗就愈高，電量損耗更大，因此，按照這個理論，充電線愈長，充電速度也會愈慢，因此，一般建議長度盡量不要超過2公尺，以免影響快充品質。

若要選購副廠 USB-C 對 Lightning 快充線，無論是在電商或店面皆需留意是否支援PD快充或經Apple認證且附帶MFi標誌的配件。

Q3：使用原廠PD快充頭後，為什麼我的iPhone仍無法快充？

如同前文所提及，快充充電器要發揮效用，除了充電器本身瓦數性能以外，搭配使用的 USB-C 對 Lightning 傳輸線也不容小覷。因應目前坊間的充電線良莠不齊且粗細長短不一，並不是所有 USB-C 線都能支援各家的快充功能，消費者一旦使用到不合規範或不支援快充規格的 USB傳輸線同樣無法達到快充效果，嚴重時還可能出現著火等安全疑慮，有鑑於此，如果想要達到完整的快充技術的話，最好使用原廠充電設備或是經過原廠認證的充電配件。

Q4：使用高瓦數的快充頭會減損手機電池壽命嗎？

一般而言，手機在快速充電狀態下所伴隨的溫度升高，是耗損手機電池的主要原因，不過同上題，因應快充技術本身具有保護機制，像是智慧散熱及涓流充電等配套措施，使得手機快充時不會始終處於最大功率，當電量超過50%以後，充電的最高功率便會逐漸下降，避免溫度繼續升高，因此，使用者與其擔心快充是否傷電池，不如改掉一些降低電池壽命的壞習慣，例如避免在電池電量低於20%或是完全沒電才充電，反而容易破壞鋰電池內部的化學活性，縮短電池壽命；另外也應避免邊充電邊玩手遊或執行複雜的應用，導致手機溫度升高傷害電池。

有鑑於手機中的鋰電池屬於耗材，以 iPhone 來說，若電池健康度低於80%或循環次數達500次以上就差不多該更換。

Q5：快充會不會造成手機起火或爆炸風險？

由於快充技術主要是以提高電壓或是提高電流達成，因此常有消費者擔心快充會不會有危險？針對這點，各家廠商都有為電池設計保護機制，多數的快充功能主要是縮短0%至50%的充電時間，50%之後會降低充電速度，80%之後會再降低一些，轉為所謂「涓流充電」，藉由這樣充電速度的調整來保護電池。不僅如此，手機內建的充電IC、電池設計方式也都有保護機制，因此只要使用原廠充電器，並遵循安全的充電方式，例如不在高溫環境下充電，基本上安全性是有保障的。

由於快充時電流比較高，使得熱效應會加速，相比5W更容易造成電池產生高溫現象，不過目前在「快充技術保護」前提下，電池因充電造成的傷害仍屬合理範圍。(圖片來源：moshi)

Q6：蘋果支援的PD快充有何特點？

有鑑於過往不同裝置間所採行的充電埠也不盡相同，在使用上難免造成用戶混亂與困擾，因此 USB-IF 協會便跳出來統一充電規格，而由 USB-IF 協會所制定的充電規格即稱為 USB PD (USB Power Delivery)，PD充電規格一定得透過 USB-C 介面來達成，裝置則沒有限定，包含相機、平板、筆電、螢幕等等都可以採用 USB PD 充電規格。

而當使用支援PD規範的裝置充電時，最高瓦數可達100W(20Vx2A)，充電中裝置和充電器之間會自動判斷該用多大的電流充電，例如 iPhone 12可以支援20W快充且極限可吃到最高瓦數22W，因此，基本上選用20W以上 PD充電頭才能完整發揮其快充效率，相反的，如果使用不符合 PD規範的充電裝置，那麼則無法達到預期的充電速率。值得一提的是，高通在QC4.0之後就納入了 USB PD 規格，因此理論上支援 QC4.0快充的裝置也能支援 USB PD 快充。

由於筆電所需的輸入功率較大，因此其適用的 USB PD 充電器以65W或45W產品居多，由於也支援5V輸出組合，若要為手機、平板快充也沒問題。

Q7：除了iPhone 12系列，還有哪幾款iPhone支援USB PD快充？

目前 iPhone 僅支援 USB PD 快充規格，只要是 iPhone 8之後的機型都可以使用支援 USB PD 或是 Apple 自家的18W以上充電器來幫 iPhone 快充，由於每款 iPhone 快充支援最低瓦數都會有所不同，以 iPhone 8到 iPhone XS 系列機型來說，基本上以18W PD充電頭為佳； iPhone 11以上的機型，則建議選擇20W以上的PD充電器。。雖然說是快充，不過 iPhone 實際上只會在0%至50%間提升充電速度(大約30分鐘可充50%電量)，超過50%之後就會控制電流輸入，以 iPhone 12測試，實際上從電量0到滿電量的總充電時間約需2小時左右。

支援PD快充規的iPhone機型一覽

設備型號 支援最高瓦數 iPhone 8 / 8 Plus 18W PD快充 iPhone X iPhone XR iPhone XS / XS Max iPhone 11 20W PD快充 iPhone 11 Pro / Pro Max iPhone 12 Mini 22W PD快充 iPhone 12 iPhone 12 Pro / Pro Max

Q8：如何判定iPhone正在進行快充？

由於 iPhone 手機在進行 PD快充或一般慢充時，光從螢幕上的充電圖示並看不出差異，因此，通常會藉由充電時長來加以判定，舉例來說，讀者可於 iPhone 電量處於10%或20%以下低電量狀態時，查看是否能在30分鐘內將電量充達50%以上，若能達成即代表手機正順利執行快充功能；另外，將快充接頭插入 iPhone 時，若充電聲出現兩個提示音節，則表示已經進入快充；最後則是拿充電電流功率測試器，在手機低電量狀態達到12W以上便處於快充模式。

情境三：尋求第三廠的充電器

現代人手機不離身，手機中的應用程式也多不可數，像是拍照錄影、聽串流音樂、上網追劇、玩手遊或導航等，滿足生活中各種需求，因此即便手拿新機、掉電速度不比老舊手機快，但身為重度使用者，每日在執行上述應用時，常常在不知不覺間快速消耗手機電力，這時便有了額外添購充電器的需求，分別在家裡、公司各放一個，並隨身攜帶快充行動電源，不過由於原廠並未販售多埠型充電器或充電器與行動電源合一的配件，使得副廠的多功能、不同型態快充配件便應運而生，使用者選購非原廠的電源供應設備也成了常見的情境。

Q1：選購副廠充電頭應有哪些注意事項？

考量到手機充電速度越快，充電器與線材的安規要求越高，再加上坊間的快充配件品質不一，選購時首先要認明台灣「BSMI檢驗認證標籤」，BSMI 是我國經濟部標準檢驗局(Bureau of Standard, Metrology and Inspection) 的簡稱，不只充電器，包含行動電源、鋰電池在內的消費性電子產品皆需通過 BSMI 安全檢驗，而 BSMI 檢驗的目的是促使商品符合安全、環保及其他技術法規或標準，保障消費者避免容量灌水或安全性有問題的設備在市面流通。有鑑於此，不論是國內廠商生產製造或者是從國外輸入皆需經 BSMI 報驗檢驗合格，才能於台灣國內市場販售，最後，也要檢視是否支援 Power Delivery 快充協議。

選購副廠 USB-C 快充頭時，不僅要符合 BSMI 檢驗，同時也要明確標示支援 PD快充協議。

通過 BSMI 檢驗的充電器，會在產品外包裝或說明上標示「商品檢驗標識」與每個廠商專屬的RXXXXX字號。

Q2：市面上快充頭常見的氮化鎵GaN技術是什麼？

隨著今日3C消費性電子產品的效能越來越高、電池容量也越來越大，在這樣雙重的升級上，充電器的功率也跟著水漲船高。然而，在快速充電器甫問世期間，大瓦數充電器所伴隨的大體積一直是為人詬病，因為體積龐大會直接影響外出攜帶便利性，這時導入 GaN 氮化鎵技術的快充頭便解決了上述問題。

簡單來說，GaN 氮化鎵是一種半導體產業的新材料與新技術，被許多專家稱為「下個世代的矽晶體」。相比現今電子產品上常見的矽晶體，GaN 的運作效率可高出三倍，憑藉 GaN 氮化鎵技術的高功率密度的特性，可以實現產品體積微小化、同時保有更高效能的優勢，因此，高瓦數的電源轉換器經常會搭載此技術。

導入 GaN 氮化鎵技術的快充頭，最大特點是可將快充大能量壓縮進超小體積中，讓高功率的快充頭體積大幅縮小。(圖片來源：亞果元素)

Q3：市面上有哪些特殊充電器選擇？

相較於原廠附贈或是販售的快速充電器只支援單一輸出埠選擇，反觀，第三廠所生產的快速充電器不但具有車充、多埠設計，甚至是結合行動電源的產品可供選擇，雖然價格不一定會比原廠一個輸出埠的快充頭便宜，不過卻可滿足不同充電情境或需求，附加價值頗高。以小米為例，目前在店面上便有支援 PD的65W高瓦數 USB-C 充電器、支援30W的1A1C快充頭，以及行動電源與快充頭合一的1A1C選擇，另外，其它品牌包含 moshi、RAVPower、亞果元素等皆有類似的相對應充電配件可供消費者選購。

除了原廠的 USB-C 快充頭之外，市面上亦充斥著各種第三廠製造的特殊充電器可選購。

不僅多埠快充頭，市面上萬國旅用快充頭會隨附美、英、歐盟及澳洲等，符合多國規格的轉接插頭可替換，同時相容於100-240V電壓，無論到哪個國家都適用。(圖片來源：亞果元素)

Q4：將設備同時接上多埠充電器，還會享有最大快充功率嗎？

選購多孔快充頭時，除了要留意其 USB-C 接孔單獨使用時最高輸出瓦數，是否符合自己 iPhone 型號所支援的最高快充瓦數之外，當為多裝置統一進行充電的狀態下，也不能忽略多孔位同時輸出的充電功率。以小米1A1C的30W PD快充頭為例，根據產品規格所示，當使用者單獨使用 USB-C 接孔時，該充電器最大輸出15V/2A、相當於30W；單獨使用 USB-A 接孔時，最高可提供12V/2.25A、相當於27W，不過當在雙孔同時充電的狀態下，該充電器最大支援5V/4.8A，即24W的輸出能力，相當於平均分配給每一孔位時，僅存12W的輸出功率，以舊型 iPhone 8支援的18W PD快充而言，當進行雙埠充電時未能達到最佳的快充效能，因此，若時常需要幫多款蘋果裝置進行快充，選購時不妨稍作留意，並可依據手邊設備數量加以計算，挑選最合乎需求的充電器輸出規格。

選購多埠充電器時，可多加留意輸出規格是否符合個人快充需求。

Q5：多埠充電器標榜的「智慧分流技術」是什麼？

為了有效率地分配電流輸出，許多第三方行動周邊大廠會為旗下多埠充電器搭載「智慧偵測充電電流」功能，言下之意就是能自動辨識裝置所需的輸出電流，並且適當充電，舉例來說，當使用60W雙埠充電器，其中一埠接入要求充電瓦數至少45W的筆電，具有智慧偵測輸出電壓電流功能的充電器則會聰明分配一埠為筆電所需求的45W，而另一埠則為15W，待筆電充電即將完成、進入涓流狀態，充電器內部晶片亦可調整其充電電源從原先的45W下降至10W，將多餘的35W轉移至另一埠，調整成為10W與50W，如此一來，不僅能避免電力浪費，也能避免因為過度充電而影響設備的使用壽命。

搭載智慧分流技術的 PD快充頭可自動識別裝置所需輸出電流不傷電池。(圖片來源：RAVPower)

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》