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今年問世？Sony可能恢復Compact系列小尺寸手機

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Xperia PRO相關消息，先前曾傳出準備再次推出的Sony Compact系列小尺寸手機，或許有可能在今年內問世

距離Sony最近一次更新Compact系列機種，是在2018年推出的Xperia XZ2 Compact，此後更新則是以推出尺寸相對較小，同樣定位旗艦手機產品的Xperia 5為主。

先前說法中，因為蘋果去年推出iPhone 12 mini，藉此吸引市場更多小尺寸手機使用需求換機，Sony有可能考慮再次推出Compact系列機種，藉此在眾多Android手機裡提供小尺寸機種使用選擇。

但在目前每年幾乎更新的Xperia 1，以及尺寸相對較小的Xperia 5產品定位下，若Sony接下來準備再次推出Compact系列機種，或許就必須與Xperia 5產品定位作明顯區隔，因此有可能在處理器規格採用Qualcomm Snapdragon 700系列設計，同時也不會影響搭載Snapdragon 600系列為主的Xperia 10系列機種。

而在外觀設計部分，新款Compact機種可能採用水滴造型瀏海螢幕設計，而背面主相機鏡頭可能也不會搭載與蔡司合作T*鍍膜鏡片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony 手機

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