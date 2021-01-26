今年問世？Sony可能恢復Compact系列小尺寸手機
除了Xperia PRO相關消息，先前曾傳出準備再次推出的Sony Compact系列小尺寸手機，或許有可能在今年內問世。
距離Sony最近一次更新Compact系列機種，是在2018年推出的Xperia XZ2 Compact，此後更新則是以推出尺寸相對較小，同樣定位旗艦手機產品的Xperia 5為主。
在先前說法中，因為蘋果去年推出iPhone 12 mini，藉此吸引市場更多小尺寸手機使用需求換機，Sony有可能考慮再次推出Compact系列機種，藉此在眾多Android手機裡提供小尺寸機種使用選擇。
但在目前每年幾乎更新的Xperia 1，以及尺寸相對較小的Xperia 5產品定位下，若Sony接下來準備再次推出Compact系列機種，或許就必須與Xperia 5產品定位作明顯區隔，因此有可能在處理器規格採用Qualcomm Snapdragon 700系列設計，同時也不會影響搭載Snapdragon 600系列為主的Xperia 10系列機種。
而在外觀設計部分，新款Compact機種可能採用水滴造型瀏海螢幕設計，而背面主相機鏡頭可能也不會搭載與蔡司合作T*鍍膜鏡片。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言