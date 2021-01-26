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Xperia PRO同時支援6GHz以下頻段、毫米波 今年有望進入市場銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在去年隨著Xperia 1揭曉的「高速連網應用裝置」Xperia PRO，接下來將可能以型號XQ-AQ62產品形式進入市場銷售。此外，相關消息更透露Sony今年確實有可能再次推出小尺寸設計的Compact手機產品。

以Xperia 1 II為基礎打造的Xperia PRO，在Sony內部定義中並非作為旗艦手機產品設計，而是作為可讓各類裝置連接5G網路，並且可藉其快速傳輸檔案內容的連接裝置，除了支援市場普遍使用的6GHz以下頻段，更支援毫米波 (mmWave)連接模式，機身也採用可讓網路訊號維持穩定的4向天線設計。

而就Xperia blog網站取得消息，顯示Sony伺服器已經上傳Xperia PRO相關韌體資料，並且確認採用型號為XQ-AQ62，作業系統仍為Android 10，版號為58.0.A.9.116。

至於目前XperiA PRO在官網仍標示為即將上市，尚未公布具體銷售資訊，但依照先前傳輸消息指出，Xperia PRO上市售價約在1400美元至1500美元之間

不過，若從今年推行旗艦手機已經開始採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，同時具體售價也比去年推出機種明顯降低，因此預期Xperia PRO上事實的售價應該也會作調整，或是在硬體規格進行升級，例如更換為運作時脈相對較高的Snapdragon 870處理器。

另外，從目前Sony Mobile市場策略來看，Xperia PRO有可能僅採取在特定市場銷售模式，因此有可能配合影音內容創作需求較為顯著國家地區提供此款產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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