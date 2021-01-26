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Galaxy S21 Ultra搭載Exynos 2100處理器版本 效能表現如何？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Galaxy S21 Ultra
▲Galaxy S21 Ultra

先前公布Galaxy S21系列時，筆者已經做了簡單的動手玩，而此次在手機於1月29日正式上市前，則是再以搭載Exynos 2100處理器版本進行體驗。

此次體驗版本以歐洲銷售的Exynos 2100處理器版本為主

雖然此次體驗版本是搭載三星Exynos 2100處理器的歐洲市售版本，與屆時在台灣上市版本採用Qualcomm Snapdragon 888處理器版本會有差異，但除了部分相機功能會有落差，以及處理器本質設計上的不同，實際使用體驗並沒有明顯差異，但在電池續航表現則有明顯差異。

而針對Snapdragon 888處理器版本的主相機並非每組鏡頭均支援4K@60fps錄影功能情況，三星也表示將會在後續透過韌體更新加入支援。

▲藉由CPU-Z確認處理器規格，同時手機也設置為最佳化結果
▲藉由CPU-Z確認處理器規格，同時手機也設置為最佳化結果

至於Exynos 2100處理器與Snapdragon 888處理器設計主要不同之處，則在於兩者採用最高運作時脈差異，以及Exynos 2100處理器額外採用獨立配置的三叢集設計NPU，Snapdragon 888處理器則維持以CPU、GPU與DSP搭配Snapdragon AI Engine架構推動人工智慧運算模式。

不過，兩款處理器均標榜可發揮運算效能達26TOPS的人工智慧算力表現，同時也均以三星5nm EUV製程打造，並且整合6GHz以下頻段與毫米波的5G網路連接能力。

但在台灣地區上市版本則是搭載Snapdragon 888處理器版本，同時在5G連網部分也不會包含毫米波連接功能，僅提供6GHz以下頻段支援設計。

Galaxy S21系列特色快速回顧

由於先前已經有詳細規格介紹，此次體驗內容就會著重在實際效能，以及實際拍攝效果表現測試。不過，這邊依舊先快速回顧此次推出的Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra三款手機差異。

其中，Galaxy S21與Galaxy S21+主要差別在於螢幕尺寸，以及背蓋採霧面設計的塑膠或玻璃材質設計，另外Galaxy S21+額外搭載UWB超寬頻連接功能，但相機模組與處理器規格均相同。

而Galaxy S21 Ultra則採用更大螢幕尺寸，同時在1億800萬畫素廣角相機採用全新感光元件ISOSELL HM3，藉此提升整體拍攝表現，記憶體與儲存容量也相對較大，一樣也支援UWB超寬頻連接能力，甚至更加入支援S Pen手寫筆應用功能。

▲同樣對應1億800萬畫素廣角鏡頭，但換上全新感光元件ISOSELL HM3
▲同樣對應1億800萬畫素廣角鏡頭，但換上全新感光元件ISOSELL HM3

其他規格方面，三款手機均支援Qualcomm第二代聲波感測技術打造的螢幕下指紋辨識功能、處理器加密與Samsung Knox保護隱私，同時支援最高25W有線快充、15W無線快充，以及無線反向分享電力功能，另外也支援IP68防水防塵、AKG認證擴音喇叭與Samsung DeX功能。

至於三款手機均取消MST技術模擬信用卡，僅保留以NFC感應支付功能，同時也取消透過micro SD記憶卡擴充儲存容量設計，但維持雙SIM卡使用設計。另外，在盒裝部分也均取消提供有線耳機與USB充電器，並且讓盒裝體積變得更小。

▲Galaxy S21 Ultra採用切割設計
▲Galaxy S21 Ultra採用切割設計

▲Galaxy S21 Ultra背面以康寧Gorilla Glass Vitus包覆保護
▲Galaxy S21 Ultra背面以康寧Gorilla Glass Vitus包覆保護

▲藉由極窄邊框設計，讓6.8吋螢幕機身在手上也不會顯得太大
▲藉由極窄邊框設計，讓6.8吋螢幕機身在手上也不會顯得太大

▲雖然背面的相機模組設計已經盡量採一體化設計，但仍顯得有些突兀
▲雖然背面的相機模組設計已經盡量採一體化設計，但仍顯得有些突兀

▲Galaxy S21 Ultra支援使用S Pen進行手寫、塗鴉，同時也能直接相容Galaxy Note系列的S Pen，但建議還是使用Galaxy Note 8之後的設計，才能對應更高階壓感筆觸
▲Galaxy S21 Ultra支援使用S Pen進行手寫、塗鴉，同時也能直接相容Galaxy Note系列的S Pen，但建議還是使用Galaxy Note 8之後的設計，才能對應更高階壓感筆觸

▲Galaxy S21 Ultra本身也是採用Wacom手寫筆技術設計，因此手寫筆無須額外充電即可使用
▲Galaxy S21 Ultra本身也是採用Wacom手寫筆技術設計，因此手寫筆無須額外充電即可使用

▲缺點就是Galaxy S21 Ultra並未採用S Pen收納設計，因此手寫筆必須額外收納
▲缺點就是Galaxy S21 Ultra並未採用S Pen收納設計，因此手寫筆必須額外收納

▲Galaxy S21 Ultra整體設計與Galxy Note 20明顯不同
▲Galaxy S21 Ultra整體設計與Galxy Note 20明顯不同

▲相機模組設計模式與去年採用設計截然不同
▲相機模組設計模式與去年採用設計截然不同

實際效能比較

由於筆者手上只有取得歐洲市售版本，因此實際效能測試會以Exynos 2100處理器規格為主，同時所有測試都是以手機預設值為準，亦即調整為120Hz畫面更新率自動化調整模式，同時亮度同樣維持在自動調整狀態。

另外，作為比對的Qualcomm Snapdragno 888處理器版本則委託友人協助提供測試效能擷圖作為比對。在相同測試條件情況下，可以發現Exynos 2100處理器版本在效能表現與Qualcomm處理器版本並沒有太大差異，但在電池續航表現則有顯著差異。

▲透過3DMarks測試項目量測結果
▲透過3DMarks測試項目量測結果

▲透過Geekbench 5.0量測效能結果
▲透過Geekbench 5.0量測效能結果

▲透過PCMark不同工作模式測試電池續航表現，分別得出8小時多與6小時多的電池估計使用時間
▲透過PCMark不同工作模式測試電池續航表現，分別得出8小時多與6小時多的電池估計使用時間

▲委託友人透過搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的Galaxy S21 Ultra進行測試結果，可發現在電池續航力表現明顯提升許多
▲委託友人透過搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的Galaxy S21 Ultra進行測試結果，可發現在電池續航力表現明顯提升許多

拍攝表現

相較去年推出的Galaxy S20 Ultra，由於三星在今年推出的Galaxy S21 Ultra換上全新感光元件，因此在色彩表現、偽色抑制，以及邊緣銳化處理都十分出色，但可惜在不同鏡頭切換使用過程仍有一些延遲情況，另外在顏色、亮度與白平衡校正部分偶而會出現異常情況，但基本並不算嚴重，通常改變拍攝角度，或是手動調整就能修正。

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手持錄影表現

100倍Space Zoom拍攝

此次更新的Space Zoom拍攝功能，三星除了藉由更新影像演算法，讓超高變焦距離拍攝影像邊緣進一步銳化，同時減少雜訊生成比例，讓超高變焦拍攝結果變得更具實用性，而非只是追求話題效果，同時也藉由人工智慧演算法輔助，讓手持拍攝效果變得更好。

不過，雖然相比去年推出的Galaxy S20 Ultra拍攝結果有所提升，但距離真正實用顯然還是有些改善空間，尤其在夜間使用情況下，幾乎是無法使用狀況，可是在光線充足情況下的拍攝結果卻有相當程度提升表現。

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▲0.6倍

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▲3倍

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▲10倍

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▲30倍

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▲100倍

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▲夜間手持1倍

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▲夜間手持100倍

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▲0.6倍

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▲100倍

拍攝比較 (與iPhone 12 Pro Max比較)

藉由此次推出的Galaxy S21 Ultra與去年推出的iPhone 12 Pro Max進行拍攝比較，則可發現蘋果在相機顏色呈現調整更偏向暖色調，而在特定情況下的感光表現也會較明顯，而三星調色風格則較偏向冷色，而這部份則看個人喜好，以及拍攝主題內容而定。

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

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▲Galaxy S21 Ultra

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▲iPhone 12 Pro Max

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy S21 Ultra 三星

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