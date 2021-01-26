Redmi Note 9T及Redmi 9T預計2月正式登台 搶攻親民5G手機市場

日前揭曉的Redmi Note 9T及Redmi 9T，今日 (1/25)由小米確認引進台灣市場，同時也預告先前宣布引進台灣市場的小米10T Pro將會在1月29日開放預購，預計在2月5日開放銷售。

建議售價方面，Redmi Note 9T預計在台推出4GB記憶體與64GB儲存容量版本，以及4GB記憶體搭配128GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣6699元與7499元。

前者預計從2月1日起開放中華電信、遠傳電信、亞太電信、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物等通路銷售，後者則同樣會在2月1日透過中華電信、遠傳電信、台灣之星、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物等通路銷售。

至於Redmi 9T分別在台推出4GB記憶體與64GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣4699元與5499元，兩者預計從2月中旬透過小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C及法雅客網路商店銷售。

Redmi Note 9T搭載聯發科天璣800U處理器，支援5G+5G雙SIM卡雙待，並且搭載6.53吋、Full HD+ DotDisplay螢幕與Unibody 3D曲面機背設計，同時獲得Widevine L1和德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，搭載側邊指紋解鎖設計，電池容量則是5000mAh，支援18W快速充電，手機隨盒附上22.5W充電器。

而背面相機則採用4800萬像素AI三鏡頭設計，分別包含4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，並且搭載夜景模式、Pro+、RAW、HDR和人像模式等拍攝功能。

至於Redmi 9T同樣採用6.53吋、Full HD+螢幕設計，並且獲得Widevine L1和德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，搭載Qualcomm Snapdragon 662處理器，標榜能在產生更少熱能與耗電情況下發揮更高運算效能，並且搭配6000mAh電量對應全天候使用電力需求。

相機部分，則搭載4800萬像素AI四鏡頭，其中包含4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，同時提供全新電影相框功能，讓使用者可在無需編輯情況下，就能讓照片呈現電影質感，配合全新縮時攝影功能更可設定不同速度和持續時間，在無需使用數位單眼相機或其他專業相機的情況下，同樣拍攝出創意亮眼的縮時照片。

另外，Redmi 9T也支援雙卡設計，以及可透過micro SD記憶卡額外擴充高達512GB儲存空間，並且支援紅外線遙控功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》