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9990元！三星預告2月推出5G「豆豆機」Galaxy A32

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將引進價格更低的5G連網手機產品後，三星宣布預計在2月初推出價格僅在新台幣9990元的5G連網手機Galaxy A32。

以「豆豆機」為稱，Galaxy A32採用6.5吋V極限全螢幕設計，搭配聯發科天璣720處理器，區分4GB或6GB記憶體，儲存容量則區分為64GB或128GB，電池容量則為5000mAh，支援15W有線快充。

相機規格方面，Galaxy A32分別搭載1300萬畫素、f/2.2光圈設計的視訊鏡頭，以及搭載4800萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈與123°拍攝角度的超廣角鏡頭，另外則搭載分別為500萬畫素、f/2.4光圈，以及200萬畫素、同為f/2.4光圈設計的微距與景深鏡頭。

Galaxy A32分別推出晶藍豆豆、絢紫豆豆、沁白豆豆、潮黑豆豆四款配色，6GB記憶體+128GB儲存容量版本將於2月初起率先在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市，建議售價為新台幣9990元，而4GB記憶體+64GB儲存容量版本則預計在2月初於全台三星智慧館、三星商城、台灣大哥大及經銷通路陸續上市，建議售價則是新台幣8490元。

在先前說法中，三星除了因應5G連網手機逐漸普及，因此在今年新推出的旗艦手機Galaxy S21系列手機售價做了調整，同時也準備推出更多中階、入門款的5G連網手機產品，藉此進攻更親民價位的5G連網手機市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY

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