Nokia神秘5G新機QUICKSILVER現身跑分網站！搭載高通S480及6GB RAM

HMD Global 將在 2021 年推出 5G 新機？稍早跑分平台 Geekbench 傳出一款代號「Quicksilver」的神秘手機，雖然跑分成績看起來不高，但跑分內容透露這款新機將會搭載 1.8GHz 、8 核心處理器及 6GB RAM。

儘管在 Geekbench 平台的手機名稱是 HMD Global ，但因為 HMD Global 授權的手機品牌是「Nokia」，因此推測這款神秘新機的品牌應該也是 Nokia ，只是不知道這款手機代號 Quicksilver 會不會就是手機名稱。

圖片及資料來源：91mobiles

從跑分數據來看，這款手機的單核心分數僅 466、多核心跑分為 1,487，推測這應該是一款入門手機，而且也它內建 6GB RAM 記憶體、執行 Android 11 作業系統，並且搭載 1.8GHz 、8 核心 高通 Qualcomm ARMv8 晶片。據外電報導稱，這款晶片很可能是最新的 Qualcomm Snapdragon 480 5G 處理器。

雖然市面上的 Nokia 智慧手機很少搭載 6GB RAM，但這並非聞所未聞。

另外，先前 OPPO A93 5G 智慧手機也採用了 Snapdragon 480 處理器 和 8GB RAM，而且在 Geekbench 平台跑分也很相似。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》