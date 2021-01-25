華為默默更新Kirin 820E處理器 改為六核心、維持台積電7nm製程

相較過往在Kirin 990 5G、僅支援4G連網功能的Kirin 990，以及Kirin 9000與簡化版Kirin 9000E的作法，華為稍早也默默推出簡化版Kirin 820E處理器，成為第一款採六核心架構設計的Kirin系列處理器，並且應用在以nova 7 SE改款設計的nova 7SE樂活版。

相較先前用在nova 7 SE的Kirin 820處理器，此次用在nova 7SE樂活版的Kirin 820E處理器，分別採用三組運作時脈為2.22GHz的Arm Cortex-A76 CPU，搭配三組運作時脈為1.84GHz的Cortex-A55 CPU，顯示部分則整合Mali-G57 MP6 GPU，並且結合Balong 5000 5G連網晶片。

與先前推出的Kirin 820處理器比較，Kirin 820E處理器主要移除原本單組運作時脈達2.36GHz的Cortex-A76架構客製化大核心，並且將原本四組標準Cortex-A55架構小核心移除一組核心設計，形成「3+3」六核心架構配置。

NPU部分則依然採等同伺服器處理器使用的達文西 (Da Vinci)架構，標榜能發揮充足的人工智慧運算效能。

至於製程設計部分，Kirin 820E處理器一樣是以台積電7nm製程技術生產，但預期是在先前美國政府頒布技術出口禁令生效前製造產品。

目前華為受限美國政府禁令影響，暫時無法藉由原本管道取得處理器等資源，因此現階段作法則是將榮耀品牌拆分獨立，藉此擺脫美國政府禁令限制，透過榮耀品牌接續取得包含Qualcomm、Google在內業者技術與產品資源，並且能接續過往華為手機產品在海外市場銷售發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》