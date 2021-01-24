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iPhone捨棄耳機孔是敗筆？網曝「2優點」支持：安卓也跟進

聯合新聞網 / 綜合報導
網友指出「iPhone捨棄3.5mm耳機孔是不是敗筆」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照片
網友指出「iPhone捨棄3.5mm耳機孔是不是敗筆」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照片

蘋果從iPhone 7開始取消3.5mm耳機孔，改用Lightning接頭來輸出音效，並推出無線耳機AirPods ，但由於Lightning接頭無法同時聽音樂跟充電，因此被不少人抱怨，就有網友指出「iPhone捨棄3.5mm耳機孔是不是敗筆」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「蘋果以注重用戶體驗出名，但拿掉3.5mm耳機孔真的滿頭問號，留下耳機孔跟無線AirPods完全不衝突，再說無線音質比不上同價位的有線耳機，硬要讓人帶轉接線，還不能同時聽音樂跟充電，5年過去了，是不是證明iPhone捨棄耳機孔是敗筆？」

貼文一出，網友留言回應，「拿掉耳機孔後，蘋果的無線耳機賺了多少錢，看不出有敗筆」、「安卓手機也紛紛捨棄3.5mm耳機孔了」、「早期音質真的不好，現在無線音質沒有很差」、「老實說，蘋果就是有本錢讓大家去買AirPods」。

也有人點出「手機設計」、「防水係數」是捨棄耳機孔的好處，「從手機堆疊設計來看，保留3.5mm耳機孔是一種落後思維，妨礙天線、音腔甚至是電池的佔位安排」、「這樣防水係數才可以提升，既然有藍芽可以替代，為何不改變呢？」、「3.5mm耳機孔容易積灰塵和進水」。

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