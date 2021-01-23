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電子時報：iPhone 13 瀏海更小、超廣角鏡頭升級

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

關於今年的新一代 iPhone，除非傳言因為歐美用戶忌諱 13 這個數字，可能新 iPhone 會取名「iPhone 12s」外。根據《DigiTimes》來自供應鏈人士的最新消息，美國 Apple 將採用重新設計的 Face ID 系統，讓螢幕頂部的瀏海變小，還將對 iPhone 的超廣角鏡頭將進行升級。

消息人士稱，下一代 iPhone 的 Face ID 系統將在設計上發生一些變化，螢幕頂部的缺口尺寸將縮小，其超廣角鏡頭也從 5P 升級到 6P。新的設計將 Rx、Tx 和泛光照明器集成在同一個攝像頭模組中，類似於後置攝像頭模組中的激光雷達掃描儀，以實現更小的凹槽尺寸。

傳聞表示，缺口的寬度可能不會減少，而是降低高度，使其不那麼明顯，所以 2021 年的 iPhone 機型有可能會有一個長度相同但高度不一樣的缺口。

今天的報導稱，新的 Face ID 攝像鏡頭模組將由富士康和韓國 LG Innotek 提供，而前置攝像頭模組將由 O-Film 提供。iPhone 13 系列將 「繼續使用去年 iPhone 中使用的 7P 鏡頭模組」。不過，iPhone 13 Pro 機型將採用更大的 CMOS 圖像傳感器 (CIS)，帶來解析度的提升。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Face ID iPhone

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