從華為正式拆分後 榮耀終於推出第一款手機V40系列

從華為體系正式拆分，榮耀終於宣布推出獨立後首款手機V40系列。

不過，畢竟事先前有已經投入製作產品，因此在處理器規格仍搭載聯發科去年推出的天璣1000+，並非近期對外公布的天璣1200或天璣1100。

硬體規格方面，V40採用雙側曲度達80度的6.72吋OLED螢幕，並且對應2676 x 1236解析度與120Hz畫面更新率，本身也支援DCI-P3廣色域、HDR10，以及和10位元、10.7億色顯示效果，最高亮度則可達800nits，顏色則區分銀色、黑色與粉金等配色，機身則搭載雙喇叭與雙線性馬達設計，配置8GB記憶體、128GB或256GB儲存容量，電池則是4000mAh，支援66W有線快充，高階版本則額外搭載50W無線快充。

相機部分，視訊鏡頭採1600萬畫素規格，主相機則分別搭載5000萬畫素廣角鏡頭，配置1/1.56吋感光元件與RYYB感光元件設計，另外也配置800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，並且透過雷射對焦模組加快相機拍攝速度。

作業系統方面，V40則是搭載以Android 10為基礎的Magic UI 4.0操作介面。由於此次公布消息是以中國市場為主，因此不意外地並未透露日後是否推出支援搭載Google Play Store等服務的國際版本，可能要看榮耀後續是否額外透露更進一步資訊。

建議售價方面，V40將以人民幣3599元起跳價格於中國市場銷售，並且從即日起開放訂購。

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