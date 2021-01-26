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2020年哪款手機最「保值」？二手iPhone最夯 HTC貶值53％墊底

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源： BankMyCell
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各家手機大廠每年都會推出新手機，喜歡嚐新的用戶會把舊手機出售再換新機，也有些人專門購入二手手機，但無論是那一種使用者，每個人都希望自己的手機能有好價格，那究竟哪一款手機的最「保值」？折舊金額最少呢？

國外二手智慧手機拍賣網站公布了 2020 年度手機保值報告，其中最保值的手機仍然是以 iPhone 為主，至於折舊率最高的手機則是由使用 Android OS 的 Motorola、HTC 和 Sony 拿下。

圖片及資料來源： BankMyCell
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這次是由 BankMyCell 蒐集資料，統計 iPhone 和售價 700 美元（約 NT$ 19,570 元 ）以上的 Android 旗艦手機，並進行分析。

過程中以 Samsung Galaxy S20 Ultra 和 iPhone 11 Pro Max 為例，當兩款手機發布 9 個月之後，兩款手機折舊比率差了近 2 倍左右：

Galaxy S20 Ultra 的二手價比建議售價下滑 64.71%。

iPhone 11 Pro Max 二手價是是單機零售價下跌 32.22%。

圖片及資料來源： BankMyCell
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根據 BankMyCell 歷年來研究，也發現 iPhone 新機在一年內的平均折舊為 16.70%，而同年度的 Android 旗艦手機折舊率則是 33.62%；到了第二年時，iPhone 舊換新的價格折舊約 35.47%，Android 旗艦手機的折舊已經超過原價的一半，來到 61.50%。

不過，當同一年度的 iPhone 和 Android 旗艦手機使用了 4 年之後，兩款手機的貶值差距逐漸縮小，iPhone 折舊為 66.43%、Android 手機貶值則是達到了 81.11%。

圖片及資料來源： BankMyCell
圖片及資料來源： BankMyCell

不過，Android 手機品牌那麼多，究竟哪一個品牌手機在 2020 年裡最保值呢？

BankMyCell 分別追蹤整理 Apple、Samsung 三星、Nokia、LG、BlackBerry 黑莓機、Google、Sony、Motorola、HTC 等 9 個熱門品牌共 310 款手機的二手價格後，發現緊追在保值率最高的 iPhone 之後，竟然是最近國外傳出可能會退出智慧手機市場的 LG ，平均貶值率為 26.46%。

全球智慧手機市佔率最高的 Samsung 三星，在平均折舊率的表現並沒有亮眼成績，平均貶值率達到了 33.46%，但至少還不是墊底的品牌。

至於最不保值的手機品牌，分別則是 Sony、Motorola 摩托羅拉 和 HTC，平均貶值率為 39.51%、42.57% 和 53.08%。換句話說，如果選購新機的使用者時，如果有打算未來要把手機賣掉的話，可能就得避開這幾個品牌。

圖片及資料來源： BankMyCell

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 HTC iPhone 三星

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