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iOS 14.4、iPadOS 14.4 RC版發佈！加入原廠鏡頭檢測、步行訓練、監測聽力健康

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks
圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks

Apple 蘋果為開發人員釋出 iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 RC 版本，RC 版完整名稱為「 Release Candidate」，指得是最終產品的候選版本。新系統中加入了多樣新功能，像是利用 Apple U1 晶片，增加與 HomePod mini 互動的功能等。

圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks
圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks

據國外媒體《MacRumors》報導，iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 作業系統新增的 HomePod mini 互動功能，可以讓歌曲從 HomePod mini 傳輸到內建 Apple U1 晶片的 iPhone 11 或 iPhone 12 時，會跳出專輯畫面、聲音提示和震動效果。

此外，在 iPhone 的 Watch App 內的「體能訓練」功能新增「Time to Walk」步行訓練；而這項新的訓練功能據稱也會增加在 watchOS 7.3 beta 系統。

圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks
圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks

另外，在 iOS 14.4 作業系統中，還將加入及修正多樣功能，包括：

．iPhone 相機可以識別較小的 QR Code

．在「設定」中，可以設定藍牙音訊裝置的種類，像是耳機、揚聲器、汽車音響等

．系統可檢測 iPhone 相機是否使用 Apple原廠相機，提高副廠維修的困難度

．加入聽力監測功能

‌．iPhone 12 Pro ‌拍攝的 HDR 照片時可能會出現的圖像瑕疵

健身 widget 小工具無法更新活動資料

．打字可能會延遲，而且可能不會出現字詞建議

．鍵盤可能沒有以正確的語言顯示在消息中

．輔助功能若啟用切換控制時，可能會無法在鎖定畫面下接聽電話

圖片及資料來源：MacRumorsiphonehacks

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身 iOS 14 更新 iPadOS

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