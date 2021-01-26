iOS 14.4、iPadOS 14.4 RC版發佈！加入原廠鏡頭檢測、步行訓練、監測聽力健康

Apple 蘋果為開發人員釋出 iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 RC 版本，RC 版完整名稱為「 Release Candidate」，指得是最終產品的候選版本。新系統中加入了多樣新功能，像是利用 Apple U1 晶片，增加與 HomePod mini 互動的功能等。

圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks

據國外媒體《MacRumors》報導，iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 作業系統新增的 HomePod mini 互動功能，可以讓歌曲從 HomePod mini 傳輸到內建 Apple U1 晶片的 iPhone 11 或 iPhone 12 時，會跳出專輯畫面、聲音提示和震動效果。

此外，在 iPhone 的 Watch App 內的「體能訓練」功能新增「Time to Walk」步行訓練；而這項新的訓練功能據稱也會增加在 watchOS 7.3 beta 系統。

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另外，在 iOS 14.4 作業系統中，還將加入及修正多樣功能，包括：

．iPhone 相機可以識別較小的 QR Code ．在「設定」中，可以設定藍牙音訊裝置的種類，像是耳機、揚聲器、汽車音響等 ．系統可檢測 iPhone 相機是否使用 Apple原廠相機，提高副廠維修的困難度 ．加入聽力監測功能 ‌．iPhone 12 Pro ‌拍攝的 HDR 照片時可能會出現的圖像瑕疵 ．健身 widget 小工具無法更新活動資料 ．打字可能會延遲，而且可能不會出現字詞建議 ．鍵盤可能沒有以正確的語言顯示在消息中 ．輔助功能若啟用切換控制時，可能會無法在鎖定畫面下接聽電話

圖片及資料來源：MacRumors、iphonehacks

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》