vivo X60 Pro+預計1/30推出 僅推出皮革背蓋款式設計

日前公布vivo X60 Pro+實際外觀後，vivo很快地也公布此款搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的新機具體細節，以及相關上市資訊。

其中，X60 Pro+將只會有皮革背蓋設計版本，亦即先前公布的藍色與橘色皮革設計，不會有玻璃材質版本，而內建電池電量則是4200mAh，並且支援55W有線快充，並未加入如同iQOO的120W有線快充設計。

螢幕則搭載6.56吋、Full HD+解析度，以及支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率，最高亮度則可達1300 nits，並且支援DCI-P3廣色域顯示效果。至於記憶體部分則採用LPDDR5規格，支援UFS 3.1儲存元件，另外也搭載CS43131 Hi-Fi音訊晶片，以及對應更靈敏震動觸感的線性馬達設計。

視訊鏡頭則位於螢幕中央置頂開孔位置，對應3200萬畫素，主相機則分別搭載三星ISOCELL GN1感光元件的5000萬畫素廣角鏡頭，並且支援光學防震設計，同時也搭載與蔡司合作打造，並且使用T*鍍膜與f/1.57光圈設計，超廣角鏡頭部分則採用vivo第二代微雲台設計，並且採用4800萬畫素的Sony IMX598感光元件，另外則是搭載3200萬畫素的50mm焦段人像鏡頭，以及對應5倍變焦與800萬畫素的潛望式變焦鏡頭。

vivo X60 Pro+將分別推出8GB記憶體搭配128GB儲存容量，以及12GB記憶體搭配256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別是人民幣4998元與5998元，預計從即日起開放中國市場預購，將會在1月30日開始出貨。

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