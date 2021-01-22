3999元起！POCO再次於台灣推出中階POCO M3 螢幕、電池更大了

去年11月宣布POCO品牌獨立，並且同步揭曉的中階手機POCO M3，今日 (1/21)也宣布引進台灣市場。

相較2018年在台灣推出的POCO F1，此次引進台灣的POCO M3定位在中階手機產品，將鎖定更多科技愛好者，其中包含採用更大尺寸螢幕、更大容量電池設計，搭配充足運算效能，讓手機能對應各類使用需求。

POCO M3採用6.53吋、解析度為2340×1080的水滴造型螢幕，並且以康寧Gorilla Glass 3作為保護，背面則採用抗指紋沾染設計，同時增加持握穩定度，手機更採用側邊指紋辨識器設計，方便使用者單手操作，另外也採用立體聲喇叭系統，搭配獲得德國萊茵低藍光認證的螢幕輸出表現，將可讓使用者獲得長時間的影音體驗。

處理器則採用Snapdragon 662規格，對應4G LTE連網功能，搭配4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則採用6000mAh設計，在一般輕度使用情況下最高可對應5天使用時間，縱使是在重度使用情況下也能對應1.5天左右使用時間，而電池本身更可對應2.5年左右高溫使用壽命，更支援反向有線供電，搭配MIUI超級省電模式，以及手機搭載18W快充與隨盒附贈的22.5W充電器，則可讓使用者更快補充電力。

相機部分則搭載800萬畫素視訊鏡頭，主相機模組分別配置4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及同為200萬畫素的景深鏡頭，藉此對應拍攝不同場景影像，更可藉由夜間模式在低光環境順利拍攝，或是透過電影模式、縮時攝影等拍攝不同風格影像。

配色部分，台灣確定引進冷酷藍、活力黃、動力黑三款顏色，64GB儲存容量版本為新台幣3999元，而128GB儲存容量版本則是新台幣4699元，預計從1月22日上午10點率先透過PChome 24h購物POCO旗艦館開放銷售，前2000名購買且成功付款者，將可額外獲得10000mAh行動電源。

而在宣布品牌獨立後進駐台灣市場，將採取與Redmi品牌在台灣維持依附小米品牌作法不同，透過獨立品牌宣傳資源等方式與消費者互動，但現階段仍維持透過小米品牌資源銷售模式，日後則會採取更獨立運作方式推廣品牌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》