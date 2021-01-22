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Galaxy Note將成絕響？三星可能放緩系列機種後續發展

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年推出的Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen功能後，三星更透露未來考慮將S Pen功能帶到更多手機產品，但並非以此取代既有Galaxy Note系列機種。不過，市場上對於三星準備結束Galaxy Note系列機種發展的說法卻未停下。

依照近期傳聞表示，三星今年預期還是會繼續更新Galaxy Note 21系列機種，但接下來將會以逐年汰換方式讓Galaxy Note系列機種退離市場，有可能選擇以逐漸普及應用的螢幕可凹折手機取代。

同時，從目前三星開始將S Pen功能帶到Galaxy S21 Ultra，日後更準備讓更多手機產品也能支援使用S Pen，顯示未來更多螢幕可凹折手機也將支援手寫操作，但收納方式有可能比照目前Galaxy S21 Ultra採取方案，透過額外可收納S Pen的保護殼解決隨身攜帶筆的問題。

從過去Galaxy Note系列機種發展模式來看，採大尺寸螢幕設計的phablet使用模式，以及搭配S Pen使用模式一直都是此系列手機主打特色。

但是從Galaxy S6系列開始加入大尺寸螢幕設計後，並且強化拍攝使用體驗，甚至也開始將Galaxy Note系列機種軟體功能 (例如過往主打多工使用功能)帶到Galaxy S系列使用後，更顯得Galaxy Note系列機種主打特色優勢逐漸消失，僅保留S Pen使用功能仍吸引不少使用者。

而在Galaxy S21 Ultra開始加入支援S Pen，甚至可以直接使用Galaxy Note 8以後的S Pen，加上未來準備主推螢幕可凹折手機，顯示三星確實有意淡化Galaxy Note系列機種後續發展。

不過，目前三星方面仍強調Galaxy Note系列機種將會繼續更新，不會因為Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen而有取代情況，只是未來在高階旗艦機種增加太多選擇情況下，三星勢必會在日後重新針對產品線作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Note 20 Galaxy S21

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