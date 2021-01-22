考慮退出手機市場競爭？報導指稱LG可能決定重整業務

雖然去年推出隸屬Explorer系列、上方螢幕可翻轉的雙螢幕手機Wing吸引不少目光，同時也在CES 2021期間預覽可透過拉伸方式改變螢幕顯示尺寸的手機Rollable，並且讓市場對於LG在手機產品研發技術改觀之際，LG卻傳出有可能重新調整手機業務發展模式。

依照韓國先驅報報導指稱，LG執行長權邦錫 (Kwon Bong-seok)在向內部員工說明中，透露在目前智慧型手機市場競爭越來越激烈情況下，將重新審視自身狀況，預計做出日後發展最佳決定。

LG目前並未透露未來是否決定退出手機市場競爭，或是重新調整產品策略，甚至進一步縮減產品規模。而在此之前，相關消息曾指稱LG未來計畫以授權貼牌方式，轉由外部業者打造中階、入門手機，而本身可能保留有較高獲利機會的Explorer系列手機產品研發業務。

從過去LG所打造手機產品，其實有不少創新思維加入，例如率先在手機產品導入OLED螢幕，加入曲面螢幕及可自動修復的背蓋設計，此外也加入不少運用浮空手勢的操作體驗，以及雙螢幕使用與多鏡頭攝影應用模式。

而去年推出的Wing，以及今年初對外展示的Rollable，其實也顯示LG在手機產品創新設計確實有一定實力，但無奈卻始終無法在市場上成功帶動銷量，使得LG過去也曾考慮是否退出手機市場競爭，甚至在後續確定取消更新G系列與V系列旗艦手機。

即便去年預期將可在2021年使行動通訊業務恢復獲利，同時去年推行新機策略確實也讓手機業務恢復起色，但考量仍處於虧損狀態下，或許也讓LG必須慎重思考是否繼續佈局手機業務發展。

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