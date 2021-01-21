開發者曝光iPhone 12原型機：竟不是安裝iOS系統

開發者 Giulio Zompetti 經常在社交平台上展示蘋果設備的原型版本，今天他在 Twitter 分享了 iPhone 12 Pro 的原型版本，展示了安裝蘋果 SwitchBoard 操作系統的太平洋藍色 iPhone 12 Pro。

這些圖片是由 Giulio Zompetti 透過 Twitter 分享，能看到 iPhone 12 Pro 運行的是一個名為 SwitchBoard 的操作系統，這是蘋果內部使用的 iOS 14 更新的非 UI 版本。我們之前在原型設備上看到過 SwitchBoard，因為蘋果用它來測試新功能。

這台 iPhone 12 Pro 原型機採用的是太平洋藍，這是 iPhone 12 Pro 最受歡迎的顏色之一。考慮到照片中的燈光，這個顏色看起來特別暗，但它很可能與發布的最終版本是同一個色調。

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021

這款 iPhone 手機表面似乎也沒有明顯的雕刻，作為早期的測試版本，這可能並不奇怪，但在其他方面，它似乎與 10 月份推出的 iPhone 12 Pro 相似。 圖片中可以發現的一些實用程式包括名為 Astro 和 Ness 的新實用程式，以及 Console 和 USBHost 等已知實用程式。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》