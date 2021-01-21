三星透過藝術家、導演之手 詮釋Galaxy S21 Ultra帶來拍攝體驗

日前在台揭曉Galaxy S21系列機種，並且在Galaxy S21 Ultra採用全新感光元件ISOSELL HM3，強調可提升解像清晰度、動態範圍表現，以及自動對焦速度後，三星透過表演藝術攝影家劉振祥，以及茄子蛋樂團著名音樂影片《浪子回頭》導演殷振豪之手，分別透過《捕捉台灣日常微光》、《感謝美好片刻》等主題，藉此詮釋Galaxy S21 Ultra相機拍攝成像效果。

從Galaxy S7開始，三星便持續強化手機相機功能，並且以「手機界的單眼」形容其相機拍攝表現效果，而在此次打造的Galaxy S21 Ultra搭載主相機鏡頭，分別採用1億800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，並且透過兩組1000萬畫素遠焦鏡頭對應長焦拍攝需求，更配合新款感光元件ISOSELL HM3提高影像動態範圍表現，同時藉由1億800萬畫素規格提高影像解像力。

而藉由劉振祥以靜態影像形式、殷振豪透過動態影片方式詮釋台灣各地故事，藉此呈現Galaxy S21 Ultra相機所能對應拍攝效果，三星強調不僅藉由nona-binning技術，將原本1億800萬畫素鏡頭能以9合1形式合併為1200萬畫素，藉此讓單一畫素感光面積大幅提升，藉此提高整體拍攝進光量，讓最終呈現影像可以呈現更鮮豔畫質，並且以更銳利邊緣呈現。

▲透過手機隨手拍攝特性，讓創作彈性變得更大

在拍攝過程中，劉振祥表示過去手機拍攝限制包含焦段不足、夜拍效果不佳，但在使用Galaxy S21 Ultra過程卻有不同感受，而殷振豪更強調透過手機自動調整色調，甚至可藉由手機輕巧拍攝體驗，可順利完成過往難以透過傳統攝影設備捕捉畫面，甚至也能讓被攝者忘記自己正在被拍攝，因而能展現更自然神情。

▲表演藝術攝影家劉振祥

▲茄子蛋樂團著名音樂影片《浪子回頭》導演殷振豪

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