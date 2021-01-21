所有iPhone 12機型都有反向無線充電功能！只是尚未啟用

《iPhone News 愛瘋了》去年 10 月報導「iPhone 12 暗藏反向無線充電功能！可為蘋果小配件充電」。根據 FCC 文件，所有 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 機型都具有隱藏的反向無線充電功能。該功能尚未啟動，但可能會因即將推出的 Apple 配件而被解鎖。

FCC 文件顯示，iPhone 12 機型包含了對配件進行無線電源傳輸 (WPT) 的硬體。 除了能夠通過桌面 WPT 充電器 (puck) 充電外，2020 年 iPhone 12 還支援 360kHz 的 WPT 充電功能，為配件充電。目前 iPhone 能充電的配件只有一個，將來可能在外部使用的 Apple 配件。

未來蘋果可能會透過軟體更新來啟用該功能，配合新配件的推出，這似乎並非不可行。值得注意的是，文件中提到了一款未發布的蘋果配件，該配件將利用反向無線充電功能，這讓人們紛紛猜測該配件可能是什麼。

這並不是蘋果第一次被認為對 iPhone 的反向無線充電感興趣。雙向充電曾是傳聞中 2019 年 iPhone 11 系列的一個功能，但蘋果分析師郭明池後來表示，該功能可能已經被放棄，因為充電效率不符合蘋果的要求。

隨著 MagSafe 在 iPhone 12 上的推出，以及第三代 AirPods 預計將在今年上半年推出，iPhone 12 用戶還可能看到現有設備上增加一項新功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》