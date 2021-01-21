三星申請螢幕下鏡頭專利 預期先套用在入門、中階手機

三星在CES 2021期間展示以OLED面板打造的概念筆電中，加入名為UPC (Under Panel Camera)的螢幕下相機設計後，目前也已經取得相關設計專利，預期之後將會陸續應用在旗下電子產品。

過去已經有不少螢幕下相機模組設計，但多半還是處於研發階段，因此實際拍攝效果並不理想，並未實際應用在市售產品。不過，從三星目前開始對外展示實際設計應用，同時也取得相關專利之後，預期此項設計接下來將會陸續應用在三星旗下產品。

除了可能率先應用在影像拍攝解像表現要求相對不高的筆電，或是顯示器產品，三星目前也可能會將此項設計套用在家電或物聯網裝置。預期三星日後也會將此項設計應用在手機產品，但初期預期還是會先應用在入門或中階手機產品，後續才會開始用在高階旗艦手機。

不過，目前還無法確認三星預計何時推出採用螢幕下鏡頭設計應用產品。

依照先前說明，多數螢幕下相機設計是藉由改變顯示面板部分區塊電壓，使其可在使用持「變成」透明，並且讓螢幕下的鏡頭能順利拍攝影像，當不使用相機時，則可透過改變電壓讓面板恢復顯示影像。

而小米的作法，則是透過改變畫素排列方式，讓光線能透過各個畫素間的排列空隙，並且透過鏡頭在感光元件成像，讓螢幕可以維持相同顯示亮度、色準與顯示色域，同時螢幕下鏡頭也能保留原始有效畫素。

目前包含小米、OPPO在內中國品牌都提出螢幕下鏡頭設計方案，而中興則已經將螢幕下鏡頭設計應用在Axon 20 5G手機。

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