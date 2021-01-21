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華碩新款ROG Phone 確定搭載可客製化顯示內容的背蓋螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

不久前才曝光背蓋設計的新款ROG Phone (可能會以ROG Phone 5為正式名稱)，稍早又有消息透露背蓋上重新調整的設計，將會加入背蓋螢幕，藉由點陣圖像顯示來電提示，或是顯示各類字詞。

依照微博透露圖像內容，顯示設置在新款ROG Phone背蓋上，並且取代ROG「敗家之眼」擺放位置的背蓋螢幕，將可透過名為「ROG Vision」的功能進行客製化設置，讓不同手機使用模式可對應顯示各類點陣圖示或字詞。

類似設計，其實華碩從去年就已經用在新款電競筆電ROG Zephyrus G14，讓外蓋上的可程式化背光mini LED燈組，能依照app呈現包含動畫、跑馬燈、音樂節奏，以及系統資訊內容。

不過，或許考量手機電量使用需求，華碩僅在新款ROG Phone搭載小尺寸螢幕，避免螢幕顯示造成電力損耗過大。

而在此次曝光影像中，更確認新款ROG Phone依然維持一般手機視訊鏡頭設計，並且維持窄邊框設計，並且採取螢幕升降，或是以螢幕開孔形式讓螢幕顯示佔比進一步放大。

在先前消息裡，由於新機背蓋出現明顯的數字「5」，因此部分看法認為新款ROG Phone將會跳過數字「4」，並且以「ROG Phone 5」作為新機正式名稱，而背面的「敗家之眼」之眼位置則移至左上角，同時也似乎取消RGB背光設計。

處理器規格方面，預期搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，至於記憶體、儲存容量等規格則還無法確認，但依照中國地區認證文件顯示，新款ROG Phone將搭載6000mAh，同時華碩依然提供60W或65W快充充電器。

從先前預告內容出現的白羊座星象排列顯示，或許意味新款ROG Phone將以希臘神話「Aries」作為產品代號，藉此呼應本身旗艦遊戲手機定位。另外，從牡羊座對應月份介於3月至4月間，意味華碩今年將會以更快時間推出新款ROG Phone。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 ROG Phone

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