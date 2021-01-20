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充到幾％了？iOS捷徑充電提示音 快速設定好方便

聯合新聞網 / 電獺少女

有種手機真的快變智慧助理的感覺

大家在幫手機充電的時候，會不會時不時看一下現在電量到底充到幾 %，這邊要和大家分享一個 iPhone 內建 「捷徑 App」裡面的小功能，從 iOS 14 開始，捷徑的「自動化」中新增了「充電器」這個選項，讓你可以設定在接線充電時，自動播報電量的百分比，提醒你現在的電量有多少！

平常充電時，手機只會在螢幕顯示已充電的 % 數，並在充到 80% 的時候顯示「電池電量已充足」。如果要用捷徑設定自動播報電量的話，其實只要簡單五個步驟就可以搞定囉，就讓我們一起來看看吧

Step 1：

開啟「捷徑」，點選下方中間的「自動化」，接著在新增自動化操作內拉到最底，點選「充電器」

Step 2：

因為我們要設定在充電時，讓手機自動播報當時的電量百分比，所以要在「新增自動化操作」這頁選擇「已連接」，這樣手機就會在連接電源時，自動播報出電池的電量啦（如果你是想要在拔掉充電線後，再讓手機自動播報電量的話，那麼就可以選擇旁邊的「已中斷連線」），接著再按下「加入動作」

Step 3：

在動作這頁選擇「取得電池電量」的工序指令，然後按下下一步

Step 4：

接著就要來設定執行動作的「文字」和「文件」，先在文字欄位選擇「電池容量」，然後按下中間的 + 鍵，搜尋「朗讀」，並選擇「朗讀文字」，捷徑就會把這個動作指令操作出來，也就是當你充電時，會自動播報當時的電池電量～另外有個小重點，就是要記得要文字的「電池容量」後方打上「%」（ iPhone 才會自動播報出「充到幾 %」）

Step 5：

此外，你還可以選擇自動播報的速率、音高、語言，還有聲音（我絕對是選擇女 Siri，聽起來比較好聽也比較年輕哈哈），而在最下方也會出現我們自己設定的捷徑動作腳本（68%），再按下下一步，就設定完成啦！

以上就是 iPhone 捷徑自動化設定的簡單介紹，不得不說許多 iPhone 內建的 App 真的越來越有智慧助理的感覺，但也讓人越來越離不開手機了呢，我們也會陸續分享幾個實用的 iPhone 小技巧，就請大家再敬請期待啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri iPhone iOS 電池

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