實測！從台北車站搭捷運到淡水 一整路真的都有5G訊號？

一起搭捷運測 5G 囉～

去年（2020）絕對可以說是 5G 手機爆發性成長的一年！各大手機品牌都沒有缺席、紛紛推出多款 5G 手機要來搶市場，而華碩在去年八月底推出的 ZenFone 7 系列新機也是旗下首款支援 5G 的機種，宇恩那陣子評測它的時候就對這支手機評價非常高，其中較高階的 ZenFone 7 Pro 更是成為千萬網友盲測票選出來的 2020 年度最佳拍照手機，真的是非常厲害！不過今天這篇文章沒有要針對拍照，而是要搭上時事來考驗 ZenFone 7 Pro 它的 5G 訊號強度，一起來看看實測吧！

北車到淡水 5G 不間斷？

這邊先快速幫獺友們複習一下 ZenFone 7 Pro 的重點規格！它搭載高通驍龍 865 Plus 旗艦處理器並支援臺灣 5G 全頻段、8GB 記憶體＋256GB 儲存空間和 5000mAh 大電量，採用 4X4 MIMO 四天線設計，相較目前大多數非旗艦的 5G 手機僅採用 2X2 MIMO，ZenFone 7 系列的 5G 訊號表現理論上會是更好的，官方更表示從台北車站一路搭到關渡都會全程顯示 5G，真的有那麼一回事嗎？宇恩超好奇的，走～跟我一起上捷運囉～

搭捷運之前，我們先測試一下台北車站大廳的網速，有來過北車大廳黑白格的獺友應該都知道這邊完全就是人潮聚集地啊～大家都席地而坐、然後人手一支手機，感覺網路就會超爆擠，究竟 ZenFone 7 Pro 是否能殺出重圍呢？

▼北車大廳下載的部分是 269Mbps、上傳則是 64.7Mbps，這樣的數據我自己是覺得有相當的水準表現了

▼借了一下友人的它牌 4G 手機，下載跟上傳分別只有 93Mbps / 14.7Mbps，應該能明顯感受到這速度落差吧～

OK～接著從大廳搭手扶梯往下，一路經過地下穿堂層和超級爆多人的進站月台，最後抵達搭車月台，真的全程都保持 5G 訊號喔！

再來就上捷運啦～我跟你們說我真的是整趟都目不轉睛地盯著手機訊號（脖子超痠XD），就是為了發揮實測精神，看一下是不是真的 5G 不間斷！而最終結果我其實有嚇到，因為基本上從台北車站一路搭到淡水，中間只有民權西路到圓山、唭哩岸到奇岩、北投到復興崗還有關渡到竹圍這幾段出現極短暫 4G++，真的是極短暫的那種，要不是我緊盯著訊號的變化，不然我一定是完全不會察覺到任何影響的！

▼給大家看一下 4G++

▼然後本來官方提供的地點只到關渡而已，但想說都快到淡水了，不測完心裡不舒服XD所以隔天宇恩又請淡水小仙女 (?) 莫娜幫我搭捷運再測一次，最後證實到淡水真的都是一路有 5G 喔！

從上述測試可以發現 ZenFone 7 系列在臺灣 5G 全頻段還有 4X4 MIMO設計的加持下，讓使用者在捷運通勤時也能順順使用，不用再擔心自己的手機訊號差 lag 轉圈圈啦！

熱門地區網速實測

除了捷運之外，宇恩週末也到了人潮眾多的永康商圈和信義區來做網速實測，在永康街的部份測出的結果為下載 649Mbps、上傳 122Mbps。在軟硬體調校的相互輔助下，網路訊號延遲（Ping Delay）的部分也相當低，表現算是十分優秀，也沒有遇到容易不穩或是切換回 4G 的情況

信義區的話因為人真的是太多了，一般週末也搞得跟跨年一樣（擠），實測數據為下載 60.1Mbps、上傳 36.2Mbps，光看數字大家可能會覺得還好，但這邊我更想提的其實是穩定度，獺友們都知道當人一多，網路勢必就會塞車，不過我在信義區的實際用 ZenFone 7 Pro 的上網體驗是很好的，並沒有因為人多手機網路就跑不動，身旁友人手機的 4G 還在瘋狂 Loading 的同時我不知已經發了幾則 IG 限時動態了呢（撥髮

連接 Wi-Fi 訊號好嗎？

因為電獺整間公司的線路很雜、人又很多的關係，所以獺友們應該或多或少都有聽過我們 murmur 公司網路連線不夠好這件事…(看向腦闆)，而這次華碩特別強調 ZenFone 7 Pro 的硬體用料，包括旗艦級的 S865 Plus 處理器也提供了良好的連線品質，那麼究竟如果連接公司 Wi-Fi 的數據表現會是如何呢？

▼實測結果：下載 46.4Mbps / 上傳 6.55Mbps，相較於其他同事的手機平均下載在 30Mbps 上下 / 上傳在 5Mbps 上下，這個數據確實有讓人感到開心一些啊！

下載檔案真的快很多

剛剛看了比較多數據面的結果，但我覺得獺友們可能沒什麼概念、或者會有點難想像，不如宇恩就用幾個實際的生活應用，來跟大家分享一下這段時間感受到 ZenFone 7 Pro 5G 網速快的部分吧！

以我自己來說我不怎麼玩遊戲，會需要用到大量網路的時刻大多是看影片和下載檔案，有了 5G 之後看影片真的是有非常無縫接軌的體驗，不論是載入或是跳轉片段，基本上都非常流暢，如果你是喜歡跳著看影片的人那絕對是一大福音

再來，相信大家應該時常會把想看的影集或是電影下載下來吧！宇恩用 ZenFone 7 Pro 下載《聲命線索》這部電影（我還剩一小時又 45 分鐘沒看）你們知道多久就載完了嗎？只要大概一分半欸！超快超有感！如果是 4G 的話大約載完大概是三分鐘，花了雙倍的時間，都可以去泡杯三合一咖啡了呢！如果是常常有下載影片或是大量圖檔之類的需求，升級之後真的可以讓你事半功倍，提升不少效率！

另外我也試著下載了貝爾之前傳給我的《榮譽獺友》MV 拍攝 Vlog 影片（片長：9 分 45 秒 / 大小：580.4MB），結果不到 30 秒就載完了，真的超級神速啊～因為工作時常需要隨時下載文章、影片等檔案做確認，以前都要花上一些時間做等待，但現在我可能泡杯咖啡或是上個廁所東西就載好了，就算人在外面也不用擔心網路不好會跑很久或是載失敗，這樣的網速表現真的可以省下很多時間做更多的事啊！

小結

還記得今年年中宇恩本來還很鐵齒說我不會這麼早就換 5G，但體驗過這樣的流暢感跟便利性之後…你說我怎麼回得去～～～

ZenFone 7 系列手機約台幣兩萬元左右就能買到，以這個價位帶來說它在規格面、軟硬體整合面以及支援 5G 全頻段使得其 5G 表現的穩定性和速度真的算是可圈可點！就提供給還在猶豫要不要入手一支 5G 手機的獺友參考看看囉！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》