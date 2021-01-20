趕快學起來！iPhone五個iMessage小功能 版面分類變乾淨、傳訊息也更方便啦

有誰也愛用 iMessage 嗎？

大家平常都習慣用哪種通訊軟體呢？除了平常用 LINE 和朋友閒聊，Henley 有的時候也會用 iPhone 內建的 iMessage 和朋友聯絡，於是整理了五個覺得蠻好用的 iMessage 小功能要來跟大家分享，畢竟都買了 iPhone，內建的免費功能偶爾用起來還是很有新鮮感滴，大家一起來看看吧

回覆特定訊息

現在蠻多通訊軟體（像是 LINE，甚至是最新版本的 Instagram）都已有回覆特定訊息的功能，而 iPhone 在更新至 iOS 14 後，也可以在 iMessage 上使用這項功能囉，只要長按你想要回覆的那句對話，並選擇「回覆」，就可以回覆特定的訊息了！（另外也可以選擇要替這句話點評愛心、讚、哈哈或是驚嘆號等等）

建立群組，還可以在群組內互相 Tag 好友

只要將好友加到同一個聊天室，就可以在 iMessage 內建立群組囉，設定起來簡單又快速，還可以在群組對話中，打上 @ ＋好友姓名來 Tag 對方；此外，群組內的重要訊息也可以透過「釘選」，讓那則重要的訊息顯示在對話頂端，這樣一來，有重要訊息的話也不怕會漏看啦！

▼如果想要更改群組照片、名稱，只要點選最上方的「資訊」，就可以自行選擇要群組的照片（可以選擇手機相簿內的照片，也可以選表情符號），也可以新增（或修改）群組名稱

釘選聯絡人

iMessage 一樣也可以釘選你常聯絡的人！只要將兩人的對話框往右滑，就會看到釘選的圖示，選擇釘選後，被釘選的好友就會出現在最上方啦～（還會獲得一個蠻大的版面）

開啟／關閉讀取回條

此外，也可以自行選擇開啟／關閉 iMessage 的讀取回條，如果不想讓對方知道自己已經已讀，可以透過「設定」>「訊息」，並選擇將「傳送讀取回條」關閉，之後送出的訊息就會顯示「已送達」，就不會顯示原本系統預設的已讀時間

過濾陌生訊息

相信應該有人的 iMessage 跟我一樣，裡面有很多廣告訊息（或是信用卡的消費通知^_^⋯）如果不想要看到好友的訊息和廣告合而為一的話，只要到「設定」>「訊息」，並開啟「過濾未知的寄件人」，iMessage 就會將寄件人分類成「已知的寄件人」和「未知的寄件人」，版面看起來也會乾淨許多

以上就是五個 iMessage 小功能的分享啦，其實除了這些功能之外，iMessage 還可以傳免費貼圖、分享音樂，或是聯絡人所在的位置等等，先前我們也有整理過相關的小技巧教學～想了解更多關於 iMessage 小技巧的大家，也可以點進去下面的文章＆影片去看看囉！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》