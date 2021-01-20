聽新聞
test
0:00 / 0:00
vivo預告X60 Pro+機身外觀 增加皮革背蓋與蔡司T*鍍膜設計
去年底正式揭曉與三星、蔡司合作的X60系列手機，並且預告將推出搭載Snapdragon 888處理器機種消息後，vivo稍早公布名為X60 Pro+的旗艦手機，並且加入解像能力達5000萬畫素的三星ISOCELL GN1感光元件，以及蔡司T*鍍膜設計的鏡頭模組。
而沒意外地，vivo新一代微雲台設計也應用在此次新機設計，並且將應用在超廣角鏡頭，同時強調能與廣角主攝鏡頭有相同等級的拍攝解像能力。至於在主相機模組的其他兩組鏡頭，預期會是50mm人像鏡頭，以及潛望式5倍光學變焦鏡頭。
機身設計部分，vivo預計會在X60 Pro+加入皮革材質背蓋設計，並且區分橘色與藍色兩款配色。
vivo預計在1月21日正式揭曉X60 Pro+具體細節，除了將搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，可能還會加入其他設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言