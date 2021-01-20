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vivo預告X60 Pro+機身外觀 增加皮革背蓋與蔡司T*鍍膜設計

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底正式揭曉與三星蔡司合作的X60系列手機，並且預告將推出搭載Snapdragon 888處理器機種消息後，vivo稍早公布名為X60 Pro+的旗艦手機，並且加入解像能力達5000萬畫素的三星ISOCELL GN1感光元件，以及蔡司T*鍍膜設計的鏡頭模組。

而沒意外地，vivo新一代微雲台設計也應用在此次新機設計，並且將應用在超廣角鏡頭，同時強調能與廣角主攝鏡頭有相同等級的拍攝解像能力。至於在主相機模組的其他兩組鏡頭，預期會是50mm人像鏡頭，以及潛望式5倍光學變焦鏡頭。

機身設計部分，vivo預計會在X60 Pro+加入皮革材質背蓋設計，並且區分橘色與藍色兩款配色。

vivo預計在1月21日正式揭曉X60 Pro+具體細節，除了將搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，可能還會加入其他設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo 蔡司 三星

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