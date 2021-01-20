vivo預告X60 Pro+機身外觀 增加皮革背蓋與蔡司T*鍍膜設計

上禮拜四（1/14）晚上三星在全球線上記者會上發表了大家期待已久的 Galaxy S21 系列新機，而台灣也將會是 Galaxy S21 系列的首賣地區，目前在 1/15～1/25 已經可以開始預購登記了，預計會在 1/29 的時候正式上市，而我們也提前拿到了 Galaxy S21 Ultra 的實機，馬上快速開箱讓大家看看全新盒裝裡，究竟裝了什麼吧～

2021-01-19 16:12