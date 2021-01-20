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維持台積電7nm製程 Qualcomm揭曉升級款處理器Snapdragon 870

聯合新聞網 / 楊又肇

除了去年底揭曉的Snapdragon 888處理器Qualcomm稍早又宣布推出另一款高階處理器Snapdragon 870，將定調成為去年主打的Snapdragon 865、Snapdragon 865+升級款。

之所以稱作Snapdragon 865、Snapdragon 865+升級款，主因在於Snapdragon 870的設計，基本上只是在Kryo 585 CPU的大核運作時脈提高至3.2GHz (原本為3.1GHz)，包含Adreno 650 GPU等設計都沒有調整，甚至在5G連網晶片也還是採用獨立配置的Snapdragon X55。

相較Snapdragon 888處理器是以三星5nm EUV製程技術打造，Snapdragon 870則是維持使用台積電7nm製程設計，並且將由Motorola、OPPO、一加、iQOO (vivo)，以及小米在內手機業者推出應用此款處理器的手機，最快會在今年第一季內推出，例如聯想稍早已經確認預計在1月26日推出的Motorola Edge S，將會搭載此款處理器。

而之所以在去年底宣布推出的Snapdragon 888處理器推出後，額外再推出一款以去年旗艦處理器升頻設計版本，Qualcomm表示希望提供市場額外選項，並且讓手機業者能依照不同處理器規格打造合適市場需求產品。

但從市場層面來看，或許也代表轉由三星代工生產的Snapdragon 888處理器，確實像近期不少以首發機種小米11進行測試，卻發現有處理器過熱，並且造成格外耗電的情況。

另一方面，似乎也可能代表目前三星在5nm EUV產能、良率仍有不足情況，因此在台積電5nm產能也面臨吃緊情況下，Qualcomm必須額外藉由以7nm製程打造的Snapdragon 870處理器填補市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Qualcomm 處理器

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