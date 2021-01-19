三星新機S21 Ultra 5G快速開箱！全新盒裝搶先看 裡面「剩」哪些配件？

後續還會有莫娜的實機開箱影片～ btw 耳機殼超可愛！

上禮拜四（1/14）晚上三星在全球線上記者會上發表了大家期待已久的 Galaxy S21 系列新機，而台灣也將會是 Galaxy S21 系列的首賣地區，目前在 1/15～1/25 已經可以開始預購登記了，預計會在 1/29 的時候正式上市，而我們也提前拿到了 Galaxy S21 Ultra 的實機，馬上快速開箱讓大家看看全新盒裝裡，究竟裝了什麼吧～

盒子裡面有什麼？

Galaxy S21 Ultra 的盒子扁了許多，厚度大概只剩下以往手機盒裝的一半

Galaxy S21 Ultra 盒裝內容物有手機本人、充電傳輸線、退卡針、保固書跟服務指南，大家在猜測的充電頭和耳機真的沒有附在盒裝裡頭了～而這就是它變扁的原因啦

手機本人快速看

Galaxy S21 Ultra 推出了黑、銀兩個顏色，我們拿到的是低調黑色 12GB+256GB 的版本，手機本人看起來是霧面的消光黑，好有質感啊！而這次台灣 Galaxy S21 系列新機都搭載高通驍龍 888 的處理器

Galaxy S21 Ultra 是採用 6.8 吋 Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X 螢幕，和 O 極限全螢幕，邊框更窄，螢幕的佔比更大，視覺上看起來更享受！解析度為 3200x1400、515ppi、還有通過 HDR10+ 的認證，最大亮度可以到 1500nits、擁有 100% 的色域空間，讓畫面看起來更逼真，還有它支援 120Hz 的螢幕更新率，可以超流暢的瀏覽～

▼螢幕上還有一個 4000 萬畫素的前置鏡頭

翻到 Galaxy S21 Ultra 的背面，它的機背是玻璃的材質，而鏡頭邊框是採亮面的設計，上面配有四個主鏡頭：分別是 1 億 800 萬畫素廣角鏡頭、1200 萬超廣角鏡頭、和 1000 萬畫素雙遠距鏡頭，另外還內建一個雷射自動對焦感應器，真是超強大的鏡頭規格～

▼機身的側邊有電源鍵以及音量鍵

▼機身底部有一個 Type-C 接孔和一個插卡槽

另外，Galaxy S21 Ultra 有支援 S Pen，不過是需要額外選購的喔，今天就先快速開箱到這邊啦～如果想知道有關 Galaxy S21 Ultra 更詳細的使用體驗，那一定要鎖定莫娜的實測影片啦

同場加映：Anycall復刻耳機殼

除此之外，Jelica 還要跟獺友們分享一個超可愛的新聞，就是與 Galaxy S21 系列同步發表的最新真無線藍牙耳機 Galaxy Buds Pro 推出了 Anycall 的復刻版耳機殼，Anycall 是三星以前創立的行動電話品牌，因為在 2011 已經整併為 Samsung，所以這次推出以 2002 年的 SGH-E700 和 2004 年的 SGH-T100 這兩款經典機型設計出的懷舊版耳機殼，應該是許多人的回憶，而且它真的超 Q 的！不過目前只有在南韓門市隨購買 Galaxy Buds Pro 附贈，好希望台灣也能引進呀～

（新聞來源：theFlighter）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》