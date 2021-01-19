遠傳電信攜手AI大神升級使用體驗 用年資回饋吸引用戶黏著

去年攜手Edenred打造「遠傳搶付」服務後，遠傳電信今日 (1/18)再次宣布打造「遠傳心生活」用戶升級服務，並且攜手肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家品牌，透過全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈。

「遠傳心生活」App融合飛機搭乘里程累積概念，透過遠傳電信用戶使用年資，或是以每月支付電信費用帳單、加值服務消費累積回饋遠傳幣計畫，將用戶身分區分為五級，並且依照級別提供不同回饋，讓遠傳電信用戶可隨著服務使用年資增加，在用戶回饋感受更加有感。

而遠傳電信更在「遠傳心生活」App加入跨超商咖啡寄杯服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店，以及萊爾富三大超商，讓愛喝咖啡的電信用戶只要在「遠傳心生活」一次下單，即可跨超商領取咖啡，未來也將加入更多生活服務，包含停車位立即找、計程車一鍵呼叫等，讓電信用戶能藉由手機服務擴大行動數位生活應用面。

其他合作部分，則包含肯德基指定套餐5折起、必勝客指定套餐下殺4折、foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠，而iCook 愛料理VIP訂閱服務與精選方案更可享「遠傳心生活」獨享優惠價。

另外，日常生活福利優惠更包含易遊網國内旅遊最高折600元、EZTABLE預付餐廳訂位現折110元、KLOOK指定行程享5%遠傳幣回饋、共享機車WeMo Scooter最高送125元的騎乘金，而完成新開立遠銀Bankee帳戶任務最高可獲500遠傳幣、新申辦遠傳friDay聯名卡可獲得700遠傳幣、完成Richard指定任務更加碼送50遠傳幣。

依照遠傳電信說明，此次打造「遠傳心生活」App，背後更與曾任Google Brain團隊聯合創始人、百度首席科學家，目前為Landing AI創辦人的吳恩達博士合作，藉由人工智慧分析方式，向遠傳電信用戶推薦最合適的商品訊息以及娛樂資訊，並且配合將App介面、官網設計最佳化，以利提升用戶使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》