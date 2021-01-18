他不滿安卓手機價格追上蘋果 網兩派戰翻

智慧型手機功能日趨完善，越高階的機種價格也越來越高，部分機種價格更直逼筆記型電腦。有網友質疑，三星最新機種價格已與iPhone齊平，直言「不太能接受安卓價格追上蘋果」。對此，網友分為兩派論戰，有人說「沒蘋果的命得了蘋果的病」，也有人認為「看你選信仰還是規格」。

有網友在PTT發文表示，「以前iPhone最高價格大概都會比同期安卓旗艦頂價多一萬多，這次三星S21u 512g居然到了跟iPhone 12 pro max 512g一樣的價位，大家怎麼看待安卓價格終於追上蘋果這件事？我是不太能接受」。

對此，有網友留言「低價又打不贏中國品牌，乾脆逆向操作賣貴一點」、「反正三星敢這樣開價，有賺頭就繼續阿」、「覺得自己賺太多想賺少一點吧」、「沒用台積晶片還敢賣這麼貴」、「就做面子的，真正獲利的不在這支上面」、「安卓手機買超過兩萬的，我就覺得超盤了」。

不過也有網友認為，並非每一款都這麼昂貴，留言「不能接受你還有其他選擇」、「你只是想來這裡曬你的信仰才會特別用安卓來區分而已」、「大家都漲價，這樣蘋果不就變平價了嗎？」、「一個規格值得4萬，一個信仰值4萬」、「我覺得還算合理，三星身為安卓一哥要把最頂規的旗艦機定價高一些很正常，獲利的主力絕對不是這個」、「三星創新早就屌打蘋果了」。

目前三星S21u 512g價格約43900元，擁有5nm超高效能旗艦處理器、108MP億級畫素相機、Dynamic AMOLED 2X,Infinity O 螢幕、5G上網、主鏡頭1,200萬+1000萬+1000萬+10800萬畫素；iPhone 12 pro max 512g約48400元，擁有6.7吋超Retina XDR 顯示器、最快速的A14 仿生晶片、支援無線充電、IP68 等級防潑抗水、主鏡頭專業級1200萬像素相機系統、超廣角、廣角與望遠相機、超瓷晶盾、四倍耐摔。