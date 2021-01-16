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外媒評選2020年最失敗手機！三星旗艦機、Nokia、微軟都上榜了

聯合新聞網 / 電獺少女
（圖片來源：微軟）
（圖片來源：微軟

大家覺得中肯嗎？

大家去年有換新手機嗎？隨著 5G 開台，2020 年不少手機廠商都推出了 5G 手機，而讀者眾多的知名外媒 Android Authority 前陣子也統計了 2020 年「最失敗」的手機，究竟是哪幾支手機讓人感到失望捏？讓我們一起來看看吧

Nokia 8.3

首先被點名的是 Nokia 8.3，Android Authority 指出，雖然 Nokia 在去年三月就推出了這支手機，不過實際能買到 Nokia 8.3 已經是六個月後（也就是去年九月）的事了，而在去年九月有 Google 的 Pixel 4a 5G、POCO F2 Pro，以及 OnePlus Nord 陸續推出，Nokia 8.3 在此時才能購買有種為時已晚的感覺。另外 Nokia 8.3 算是中階手機，卻已經是 Nokia 在 2020 年推出最高規格的手機了，如果今年 Nokia 還是沒打算端出旗艦機的話，就代表已經兩年沒推出高階手機了（拭淚）

微軟 Surface Duo

接著被提到的是微軟 Surface Duo 雙螢幕摺疊手機，雖然雙螢幕的設計獲得不少外媒的大力稱讚，Android Authority 則認為，目前 Android 能支援雙螢幕的應用程式其實很少，而且微軟並沒有在 Surface Duo 加入 5G 聯網功能，也沒有 NFC、快速充電、無線充電等功能，系統也出現一些設計上的 Bug，卻要價近 1,400 美元（約新台幣 39,210 元），照這個價格來看，好像還不如買 Samsung Galaxy Z Fold 2 比較划算（不過臺灣目前也買不到 Surface Duo 就是了）

Motorola razr

Motorola 推出的摺疊手機 Motorola razr 也被選為令人失望的手機之一，復刻了掀蓋手機的設計，當時推出時讓不少人都想起以前的摺疊機，不過 Android Authority 則認為，和競爭對手 Samsung Galaxy Z Flip 相比，不管在規格或價錢上，Motorola razr 都還有可以進步的空間

Motorola Edge+

Android Authority 指出，Motorola 推出的旗艦機 Motorola Edge+ 其實不能算是去年最糟的旗艦機，不過 Motorola Edge+ 卻因為只能保證更新一個版本的 Android 系統，讓許多消費者對這支要價近 1000 美元（約新台幣 28,000 元）的手機感到不解

Samsung Galaxy Note20

Android Authority 認為，Samsung Galaxy Note20 身為一支旗艦級手機，並且以它 1000 美元（約新台幣 35,900 元）來說，它的市場策略、定位和價格，和擁有更好表現的 S20 FE 相比，都顯得有點尷尬（像是 Note20 的機身背面為塑膠材質，僅提供了 60Hz 的螢幕更新率等等）

除了以上五支手機，Android Authority 還提到了哥倫比亞大毒梟 Pablo Escobar 的家族企業公司 Escobar 推出的摺疊手機 Escobar Fold 2 和 OnePlus Nord 系列新機，認為前者根本就是多加一層鍍膜的 Samsung Galaxy Fold，後者則因為在中階手機策略上出了些許錯誤而上榜。你覺得這份評選中肯嗎？不過 2020 都過去了，我們就⋯⋯當個參考就好，相信今年還是會有更多值得令人期待的新手機登場滴！

（新聞來源：Android Authority

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Motorola 三星 Galaxy Note 20 Nokia

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