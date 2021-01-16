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三星解釋用在Galaxy S21 Ultra的新款感光元件如何紀錄更清晰影像

聯合新聞網 / 楊又肇

公布Galaxy S21系列旗艦手機後，三星也隨即對外說明用於Galaxy S21 Ultra的1億800萬畫素廣角相機所採用全新感光元件，正式名稱為ISOSELL HM3，並且強調在解像清晰度、動態範圍表現，以及自動對焦速度都有明顯提升。

相較去年用於Galaxy S20 Ultra的ISOSELL HM1，以及後來在去年9月更新的ISOSELL HM2，此次用於Galaxy S21 Ultra的ISOSELL HM3同樣採用1億800萬畫素解像能力、1/1.33吋設計，單一像素感光面積依然為0.8μm，一樣也支援nona-binning 9合1像素合併技術，讓1億800萬畫素鏡頭，能以整體進光量更高的1200萬畫素形式紀錄影像。

但相較過去在感光元件的對焦技術，三星在ISOSELL HM3採用名為Super PD Plus設計，讓自動對焦方式升級，並且仍讓對焦精準度提高50%，即便在低光環境下也能維持正確對焦效果，而不會有容易失焦情況。

此外，三星也在ISOSELL HM3導入名為Smart ISO Pro功能，透過場景內雙轉換增益 (iDCG,intra-scene dual conversion gain)擴大HDR動態範圍，透過同時拍攝高ISO與低ISO成像結果，並且以12位元色深與降噪形式進行處理，最後再合併成單一影像內容。

在三星的解釋中，Smart ISO Pro功能無須透過一般藉由拍攝多重曝光方式建立標準HDR影像，因此能降低處理過程中因晃動影響，並且配合低噪訊模式增加整體感光，藉此讓影像亮度可提升50%左右，意味可紀錄色彩更鮮豔、明亮，並且維持清晰的影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy S21 三星

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