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三星證實未來將會把S Pen帶到更多裝置 但不會因此取代Note系列

聯合新聞網 / 楊又肇

三星對外揭曉Galaxy S21系列旗艦手機，並且確認將在Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen使用功能後，三星在後續向SammobileThe Verge網站回應說法裡，更進一步證實未來將會讓更多三星裝置也加入支援S Pen使用模式。

從早期S Pen使用功能僅限Galaxy Note系列機種使用，並且成為此系列手機專屬特色，到後期開始將S Pen使用功能也移轉到平板裝置，甚至在筆電產品也加入S Pen使用功能後，不少使用者也預期三星可能會讓S Pen功能應用在旗下主要手機產品，例如近年持續往大尺寸螢幕設計靠攏的Galaxy S系列旗艦手機，或是Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機。

而在此次正式宣布推出Galaxy S21系列旗艦手機中，三星終於宣布讓Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen使用功能，甚至基於同樣採用WACOM技術，使得過往在Galaxy Note系列機種的S Pen即可直接用在Galaxy S21 Ultra，因此也讓不少人猜測未來三星是否如市場傳聞將以後續更新的Galaxy S系列機種取代既有Galaxy Note系列，避免在螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold系列推出後，在高階旗艦機種產品定位可能產生影響。

不過，三星在後續說明中，則是強調將S Pen功能帶到Galaxy S21系列手機，並非為了取代既有Galaxy Note系列，而是希望能讓三星旗下產品體驗可以滿足更多使用需求。

同時，三星也在後續回應說法裡表示未來會針對市場需求，考慮將S Pen功能應用在更多三星裝置，或許未來也會看見S Pen應用功能出現在更多手機產品。

只是這樣的功能移轉是否會影響原本Galaxy Note系列產品銷量，或許就要看未來三星是否會在Galaxy Note系列產品加入更多應用可能，否則確實有可能逐漸讓Galaxy Note系列產品慢慢慢淡出市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy S21

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