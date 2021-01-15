Galaxy S21系列將在1月29日正式登台 維持搭載Qualcomm處理器

在Unpacked 2021剛結束後，三星很快地在台灣地區公布Galaxy S21系列旗艦手機上市資訊，並且確定將同樣成為在1月29日首發上市國家地區之一。另外，三星也確認台灣屆時上市採用規格將會採用Qualcomm Snapdrsgon 888處理器規格。

台灣採Qualcomm處理器規格，但依然未包含毫米波連接功能

不過，由於台灣電信業者提供的毫米波連接應用主要還是以企業專網等應用，因此此次引進台灣市場的Galaxy S21系列主要還是支援6GHz以下頻段，同時也會陸續配合各個電信業者陸續開通SA獨立組網連接頻段，日後將透過韌體更新方式加入支援。

在台灣地區上市售價部分，Galaxy S21在台建議售價將從新台幣25900元起跳，Galaxy S21+在台建議售價則將從新台幣30900元起跳，而Galaxy S21 Ultra在台建議售價則會從新台幣39900元起跳，另外在Galaxy S21 Ultra 16GB記憶體+512GB儲存容量版本則會以新台幣43900元價格銷售。

顏色選項會依照規格版本而異

但在顏色部分，除了Galaxy S21 Ultra在不同記憶體與儲存容量組合均會提供所有配色選擇，包含Galaxy S21、Galaxy S21+所有配色選擇則會集中在較高記憶體與儲存容量組合版本，例如在Galaxy S21 8GB記憶體+128GB儲存容量版本僅提供灰色與紫色選項，而在8GB記憶體+256GB儲存容量版本則提供包含灰、白、紫、粉所有配色選擇。

至於此次在台上市時間，將會與美國市場同步於1月29日上市，並且成為全球首發國家之一，而處理器版本則均採用Snapdrsgon 888處理器規格，同時將從1月15日下午3點30分至1月25日晚間11點59分期間開放預購登記。

同時，三星也配合在台預購活動額外針對Galaxy S21 Ultra加贈Galaxy Buds Pro與Galaxy SmartTag，而在Galaxy S21或Galaxy S21+部分，則會加贈Galaxy Buds Live與Galaxy SmartTag。

另外，在三星智慧館或三星商城進行預購，除了提供免費延長保固一年、提供舊換新加碼回饋新台幣3000元，更會額外提供新台幣1000元或2000元的原廠配件購物金，另外也會提供指定銀行最高24期分期零利率，在三星商城預購更會加贈早鳥禮郵政禮券1000元與上網登錄加贈LINE Points。

其他優惠，還包含價值1000元的郵政禮券線上排隊禮，以及在三星微風南山旗艦體驗館提供限定取機加碼贈禮，更針對指定銀行刷卡提供額外優惠，而在Samsung Care+，以及Samsung Pay綁定悠遊卡服務也提供相應優惠。

Galaxy SmartTag將會接續推出更多配色選擇，支援UWB版本也會在下半年引進台灣

而除了確定真無線藍牙耳機將在1月21日上市，並且確定會引進紫色、白色與黑色三款配色，建議售價則是新台幣6990元，三星也確認將在1月29日在台開放銷售Galaxy SmartTag，並且將以新台幣990元價格銷售，預計今年後續也會提供不同銷售組合，以及更多配色選擇，同時下半年也會引進包含UWB超寬頻技術的Galaxy SmartTag+ UWN版本。

未來將爭取配色客製化服務進台

依照台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次新機可以用更快速度進入市場，主因還是在於產品已經準備好，並且可以進入市場銷售，加上三星本身在處理器、記憶體、儲存元件與顯示面板都能自給自足，因此讓今年度的旗艦手機能在更早時間開放銷售。

而針對此次新機價格相對較低，同時在台灣地區提供優惠也相對教具吸引力，陳啟蒙表示主要還是在於5G連網手機生產成本開始降低，加上台灣電信業者開始加大對5G連網手機補貼，同時此次推出新機時間也貼近台灣農曆過年，因此能提供更高優惠吸引消費者購機。

在接下來新機銷售表現，陳啟蒙預期相比去年會有20%成長，其中預期在Galaxy S21 Ultra與Galaxy S21+銷售比例會各佔40%，而Galaxy S21銷售佔比則達20%，同時在一段時間之後，則預期在Galaxy S21+的銷售佔比會增加至50%，Galaxy S21 Ultra的銷售佔比則會略縮減至30%，至於Galaxy S21的銷售佔比則預期會維持在20%左右。

此外，陳啟蒙也透露在持續向總部積極爭取資源情況下，或許接下來也有機會可在台灣市場提供配色客製化服務，而目前在台灣地區提供的優惠如Samsung Pay綁定悠遊卡服務優惠等，其實也是屬於在地客製化服務項目之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》