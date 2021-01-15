三星Galaxy S21系列手機比一比 你該怎麼選擇？

三星揭曉Galaxy S21系列旗艦手機後，筆者也實際拿到預計在市場銷售盒裝版本，確定在新版包裝內不再提供有線耳機、USB充電器，僅保留提供手機本體、簡易說明書、USB-C連接線，以及退卡針。而在此次推出的三款手機裡，三星各自採用不同規格設計，又該如何選擇呢？

從此次盒裝設計來看，三星也同樣以環保訴求為考量，將使用者甚少使用的有線耳機與USB充電器移除，並且鼓勵使用者重複使用家中原本就有的有線耳機與USB充電器，如果有額外使用需求的話，再考慮購買合適的耳機及充電器配件。

而在此次推出的三款手機裡，不難發現三星刻意將Galaxy S21與Galaxy S21+的區隔變小，僅保留螢幕尺寸不同，以及是否支援UWB超寬頻技術的差異，甚至兩者機身配色也僅插在Galaxy S21額外提供粉色選項。

Galaxy S21 Ultra則是進一步定位成更高階使用機種，並且提供完整的相機使用體驗，主要用於吸引科技愛好者，以及高度三星產品粉絲。除了螢幕尺寸與Galaxy S21+相近，Galaxy S21 Ultra採用容量更高的記憶體與儲存空間，相機功能也明顯不同，並且在此次加入S Pen應用功能。

因此最簡單的分法，就是想要選擇多彩、使用輕便，就可以選擇Galaxy S21，而需要大尺寸螢幕的話，則可考慮Galaxy S21+，若本身是科技愛好者，或是希望能有更完整相機功能體驗的話，就必須選擇Galaxy S21 Ultra。

另外，如果希望擁有Galaxy S系列的設計外觀，並且符合Galaxy Note系列使用需求的話，那就更需要選擇同樣支援S Pen的Galaxy S21 Ultra。

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