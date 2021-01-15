Galaxy S21售價曝光 大尺寸機種終於加入S Pen手寫功能

在今年更新的旗艦手機Galaxy S21系列中，三星確定推出Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra，同時也確定在機身背面採用先前曝光的輪廓切割設計，讓背後主相機模組以更貼近時尚設計與機身融合。

僅最高階定位的Galaxy S21 Ultra支援S Pen手寫應用功能

而在此次推出新機裡，三星更讓Galaxy S21、Galaxy S21+差異僅在背蓋玻璃材質設計，以及尺寸上的不同，另外也僅在後者增加UWB超寬頻連接功能，而Galaxy S21 Ultra則同樣鎖定更高階相機應用，以及更完整功能設計，甚至加入支援S Pen使用功能，同時因為一樣採用WACOM授權技術，因此也能直接搭配Galaxy Note 8以後的S Pen使用。

▲自左：Galaxy S21 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy S21

▲此次背面主相機採用輪廓切割設計，讓背後主相機模組以更貼近時尚設計與機身融合

其中，三款手機在螢幕均採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，但僅在Galaxy S21背蓋採用聚碳酸酯材質設計，包含Galaxy S21+與Galaxy S21 Ultra均在背蓋同樣搭載Gorilla Glass Victus強化玻璃，而三款手機均採用Qualcomm剛揭曉的第二代3D聲波感測元件，讓新機螢幕下指紋辨識效率提升，同時也支援IP68等級防水防塵。

▲Galaxy S21 (左起兩款手機)與Galaxy S21+主要差異，在於前者背蓋採聚碳酸酯，也就是塑膠材質，並未搭載UWB超寬頻連接，以及螢幕尺寸為6.2吋

▲Galaxy S21+則在背面採用霧面設計的Gorilla Glass Vitus，並且支援UWB超寬頻技術

顏色部分，Galaxy S21將提供Phantom Violet紫色、Phantom Grey灰色、Phantom White白色、Phantom Pink粉色，而Galaxy S21+將提供Phantom Violet紫色、Phantom Black黑色、Phantom Silver銀色，至於Galaxy S21 Ultra則提供Phantom Black黑色、Phantom Silver銀色。

螢幕尺寸區隔方式與去年機種相仿，但僅保留Ultra機種採用雙側曲面螢幕

尺寸方面，Galaxy S21採6.2吋、Full HD+解析度螢幕規格，Galaxy S21+則採用6.7吋、Full HD+解析度螢幕規格，至於Galaxy S21 Ultra採用的是6.8吋、WQHD+解析度螢幕規格，三款手機均採用Dynamic AMOLED 2X顯示面板，並且對應48Hz-120Hz畫面更新率，可依照不同內容自動切換，同時也加入藍光過濾功能，藉此降低眼睛觀看時的負擔。

▲三款手機均採用Dynamic AMOLED 2X顯示面板，並且對應48Hz-120Hz畫面更新率，可依照不同內容自動切換，同時也加入藍光過濾功能，藉此降低眼睛觀看時的負擔

而在螢幕規格部分，Galaxy S21與Galaxy S21+採平面螢幕規格，僅Galaxy S21 Ultra維持採用雙側曲面螢幕規格，三星表示主要呼應有不少人希望使用平面螢幕設計，同時在實際使用也相對比較不容易誤觸。

由於目前三星採極窄邊框、Infinity-O Display形式設計螢幕，其實也能讓螢幕顯示佔比進一步放大，因此也無須透過雙側曲面設計讓螢幕顯示範圍「放大」。

▲Galaxy S21 Ultra採WQHD+解析度的雙側曲面螢幕規格，其餘機種則維持採用Full HD+解析度平面螢幕

▲此次Galaxy S21、Galaxy S21+差異性不算大

搭載Exynos 2100處理器，但部分市場仍提供Snapdragon 888處理器版本

三款手機均採用三星近期揭曉以的5nm EUV製程打造的Exynos 2100處理器，分別對應6GHz以下頻段與毫米波連接功能，而在特定市場需求部分，三星依然維持與Qualcomm合作採用Snapdragon 888處理器規格，藉此對應不同市場地區網路頻段。

另外，Galaxy S21與Galaxy S21+均採用8GB記憶體，並且提供128GB或256GB儲存容量規格，Galaxy S21 Ultra則提供12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，另外更提供16GB記憶體與512GB儲存容量選項。

取消支援45W有線快充，但強調可在30分鐘內充入50%電量

電池容量部分，三款手機分別採用4000mAh、4800mAh與5000mAh電池容量規格，除了支援15W無線充電，本身也對應25W有線快充，可在30分鐘內充入約50%電量。

不過，此次Galaxy S21系列並未像去年推出的Galaxy S20 Ultra支援45W充電規格，三星方面表示在於新機均針對充電設計做了調整，因此已經可以透過更快充電效率補充手機電力，因此在此次盒裝設計部分也考量環保等因素，確定取消提供有線耳機與USB充電器。

▲Galaxy S21 Ultra採用較完整且進階的相機拍攝體驗

相機功能加入人工智慧輔助超遠距離對焦穩定

至於在相機方面，Galaxy S21與Galaxy S21+均搭載1000萬畫素視訊鏡頭，主相機模組包含1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素遠距鏡頭。

Galaxy S21 Ultra則搭載4000萬畫素視訊鏡頭，而主相機模組則搭載換上新感光元件設計的1億800萬畫素廣角鏡頭，並且搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，以及兩組各為1000萬畫素的遠距鏡頭，分別對應3倍與10倍光學變焦功能。

▲Galaxy S21 Ultra同樣搭載1億800萬畫素相機鏡頭，但是採用全新感光元件與模組設計

Galaxy S21與Galaxy S21+最高對應3倍混合光學變與最高30倍變焦距離，Galaxy S21 Ultra則分別對應3倍與10倍光學變焦，以及最高100倍變焦距離，同時支援nona-binning 9合1像素合併功能，讓1億800萬畫素廣角鏡頭能以更大單像素感光面積拍攝。

在此次超過20倍變焦距離以上時，三星更會藉由以軟體驅動的人工智慧輔助模式，讓超高倍率遠距拍攝穩定性提高，以利使用者手持拍攝時更容易捕捉遠距被攝物體。

▲相機功能也有諸多更新

而在此次相機功能中，則是加入可直接將8K影片內容擷取為3300萬畫素靜態影像，另外在Galaxy S21 Ultra更加入全鏡頭模組支援4K 60fps錄影功能，在手持錄影功能方面也支援以60fps規格錄影，甚至可依照環境光源在Full HD影片紀錄過程自動切換60或30fps規格。

其他部分則加入可同時預覽所有鏡頭拍攝畫面的最佳導演模式 (Director's view)，以及可同時開啟前後鏡頭的直播錄影功能，另外在去年推出的一鍵拍錄功能也升級為可偵測更多表情、可自訂拍攝時長的2.0版本。

至於此次更新相機軟體功能，未來是否會下放給Galaxy S20系列機種使用，目前還無法確認。

▲新版一鍵拍錄功能中提供可選的拍攝選項

▲透過新版一鍵拍錄功能同時以手機鏡頭拍攝不同畫面

▲三星此次在Galaxy S21系列定位，分別將Galaxy S21 Ultra (圖左)定位為提供最佳拍攝體驗，同時也搭載更完整應用功能，而Galaxy S21+與Galaxy S21則是提供主要使用功能、搭配多色時尚設計吸引更多用戶，兩者除了在螢幕尺寸不同，實際使用差異性並不明顯

活用UWB超寬頻技術

此次除了進一步在Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra加入UWB超寬頻技術設計，藉此讓兩款手機也能快速彼此以無線傳輸方式分享檔案，同時也能藉由UWN超寬頻技術讓手機可化作車輛數位鑰匙，或是以無線形式與支援Android Auto車輛進行連接。

三星也確認與Audi、BMW、福特及韓國捷恩斯汽車攜手合作，讓使用者能透過Galaxy S21系列的UWB超寬頻技術與車輛連接，並且將手機化作數位鑰匙，當使用者手持手機靠近車輛時，車輛就會自動解鎖，並且可讓使用者啟動駕駛。

額外提供可收納S Pen的保護殼配件

雖然此次Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen，但手機本身並未像Galaxy Note系列提供手寫筆收納筆槽設計，因此三星額外推出包含一組S Pen，並且具備收納筆槽設計的保護殼配件，並且依照使用需求提供具備翻蓋設計，以及無翻蓋設計版本。

另外，三星也確認將會與更多文具業者合作更多客製化S Pen配件，預計在日後陸續推出。

▲針對Galaxy S21 Ultra打造的兩種附上S Pen，以及可收納S Pen筆槽設計的兩款形式保護殼配件

▲一款採單純背蓋式設計，另一款則提供翻蓋設計，而S Pen均可收納於保護殼側邊溝槽

上市售價

三星預計從即日起在美國地區開放預購Galaxy S21系列旗艦手機，預計在1月29日就會開放銷售。建議售價方面，Galaxy S21將以799美元起跳價格銷售，Galaxy S21+則會以999美元起跳價格銷售，至於建議售價Galaxy S21 Ultra建議售價則是1199美元。

此外，在美國地區從即日起至1月28日以前完成預購任何一款Galaxy S21系列旗艦手機的話，將會額外加贈一組此次同步揭曉的智慧定位裝置Galaxy SmartTag，另外依照不同預購機種，將會額外提供100美元、150美元或200美元的回饋金額，讓使用者能藉此購買Galaxy S21系列旗艦手機對應配件，或是選購Galaxy Buds Pro。

至於台灣地區上市資訊，則要等到後續才會確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》