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從台積電換三星…小米11首發驍龍888傳出過熱 原因出在三星的5nm？

聯合新聞網 / T客邦
小米11搭配了首發驍龍888處理器。圖擷自小米官網
小米11搭配了首發驍龍888處理器。圖擷自小米官網

小米11搭配了首發驍龍888處理器，而隨著小米11在中國推出後，很多評測者發現，小米11似乎有著發熱的問題。

中國的評測網站「極客灣」，就以「驍龍888翻車」為題，製作了一個影片。在影片中他們將小米11與小米10進行對比，在玩了手遊《原神》20分鐘之後，小米11的溫度達到48°C，而小米10的溫度為41°C，對比可以看出小米11的發熱高於小米10。

驍龍888因為在架構上作出了重大改變，採用了一顆X1超大核心+三顆A78核心+四顆A55核心的架構。X1核心為主要針對機器學習而設計，廠商表示性能較A77提升30%、機器學習能力則為A77的兩倍。不過，問題是功耗也較高。

那麼實測功耗到底有多高呢？根據「極客灣」的測試，在玩遊戲「光明山脈」時測出，在峰值的時候，驍龍888達到了9.8W，遠高出蘋果A14處理器的8.7W以及A15的8.3W，而比之前代的驍龍865的5.5W更是超出一大截。

不過，更誇張的是，就算是把驍龍865超頻的峰值情況下，865的功耗也依然比較低，而性能還與888旗鼓相當。

驍龍888出現過熱問題可能原因有二，首先是它採用ARM最新的X1核心功耗過高，這是ARM首次推出的高性能超大核心。其次，則是可能與三星的5nm製程有關。

在2015年，當時高通的驍龍810就因為發熱過大的問題而飽受消費者詬病，被戲稱為「火龍」。不過，888問題倒不至於像810那麼嚴重，但也還是一種隱憂。

先前高通有說明過，2020 年驍龍 888 採用的是三星 5nm 製程，非由打造上一代驍龍 865 的台積電來生產。有一種說法是因為台積電的5nm 產能已經全部被蘋果包下來了，因此高通也只能跟唯一還有提供5nm製程的三星合作。當時高通的解釋則是他們早在 2 年半前就開始選擇好了適合的代工廠。

網友看到這次的測試，也表示當年台積電代工的865，就算是超頻之後性能與888旗鼓相當、功耗卻還要更低，看來兩者的實力還是有差的。

不過，畢竟小米11是驍龍 888 的首發機種，高通未來還有機會進行優化，或許能解決功耗以及發熱的問題。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 三星 小米 處理器 高通

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